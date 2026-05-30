Jennifer Lopez unterstützt die Kids bei College-Vorbereitung

Jennifer Lopez (56) steckt mitten in den Vorbereitungen für einen neuen Lebensabschnitt – und der ist mit reichlich Emotionen verbunden. Ihre Zwillinge Max und Emme, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (57) hat, werden im Herbst aufs College gehen. Die Sängerin verriet jetzt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!", dass sie tatkräftig beim Umzug in die Studentenwohnheime mithelfen wird. "Ich mache alles", betonte Jennifer und fügte hinzu: "Wir haben Bettwäsche zu Hause. Wir werden ihre Zimmer hier ausräumen, und sie werden alles mitnehmen, was sie mit ins Wohnheim nehmen wollen."

Die Sängerin hegt insgeheim die Hoffnung, ihre Kinder schnell wieder bei sich zu haben. "Dann werden sie ankommen und merken, dass ihre Wohnheime zu klein sind", scherzte sie im Gespräch mit Jimmy (58) und ergänzte: "Ich hoffe, dass sie Heimweh bekommen und bald zurückwollen. Das ist mein Plan." Gleichzeitig freut sie sich für Max und Emme auf das neue Kapitel. "Ich erinnere mich, wie ich in dem Alter war und es kaum erwarten konnte, endlich rauszugehen und mein eigenes Ding zu machen", erklärte Jennifer. "Ich wollte das wirklich. Das ganze Jahr über sagen die Leute zu mir: 'Oh, sie gehen aufs College, das wird furchtbar.' Nein, das wird toll. Ich möchte, dass sie hinausgehen und das tun, was sie wollen. Sie haben Träume. Sie haben Dinge, die sie machen möchten. Das wird großartig."

Obwohl sie sich für ihre Kinder freut, berührt sie die anstehende Verabschiedung sehr. "Vor zwei Monaten musste ich einen kleinen Text für das Jahrbuch schreiben", erinnerte sie sich. "Und ich sage dir, die Tränen. Zwei Tage hat es gedauert, diese Zeilen zu schreiben." Über ihre Gefühlslage in den vergangenen Wochen sagte Jennifer, deren Dance-Hit "On the Floor" aus dem Jahr 2011 gerade die Marke von einer Milliarde Streams bei Spotify knackte: "Sprich nicht darüber, sonst fangen wir an zu weinen", und fügte augenzwinkernd hinzu: "Ich weine seit zwei Monaten." Max und Emme, die gemeinsamen Kinder von Jennifer und Marc, kamen 2008 zur Welt. Mit dem anstehenden Studienstart beginnt für die Familie nun ein neuer Abschnitt, dem Jennifer mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegenblickt.

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Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

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Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles