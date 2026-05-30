Angelina Jolies Ex Jonny Lee Miller soll 27-Jährige lieben

Angelina Jolies (50) Ex-Mann Jonny Lee Miller (53) scheint frisch verliebt durchs Leben zu gehen: Der Schauspieler wird seit einigen Monaten immer wieder mit der Pilates- und Yoga-Trainerin Manuela Diago gesichtet. Laut Daily Mail sollen die zwei seit mindestens Juni 2025 ein Paar sein und gemeinsame Reisen genießen. Erste Hinweise auf die neue Liebe lieferte Jonny selbst, als er Manuela im Mai in seiner Instagram-Story zeigte – schick herausgeputzt bei der Hochzeit eines Freundes. Die Aufnahmen lassen Fans seitdem genauer hinschauen.

Vor allem in den sozialen Medien zeigen sich weitere Indizien für die Beziehung. So soll Jonny schon seit Herbst 2024 fleißig Manuelas Posts liken, in denen sie Einblicke in ihre Yoga-, Pilates- und Barre-Kurse gibt, die sie laut Bio weltweit anbietet. Mehrere Fotos der Trainerin wirken zudem so, als seien sie in Jonnys Apartment in New York entstanden. Im März teilte Manuela außerdem ein Bild von dem Schauspieler, wie er die Gassen von Malta erkundet – offenbar ein gemeinsamer Urlaub. In ihren Instagram-Feeds haben die beiden zwar noch kein klassisches Pärchenfoto veröffentlicht, doch ihre Story-Aufnahmen zeichnen ein immer deutlicheres Bild.

Jonny war von 1996 bis 2000 mit Angelina verheiratet. Die beiden hatten sich 1995 am Set des Thrillers "Hackers" kennengelernt. Trotz ihrer Scheidung sollen sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegen – 2021 sorgten mehrere gemeinsame Ausflüge sogar für Gerüchte über ein Liebes-Comeback. Aus seiner späteren Ehe mit der Schauspielerin Michele Hicks, die von 2008 bis 2018 dauerte, hat der 53-Jährige einen Sohn. Angelina heiratete nach ihrer Trennung von Jonny zunächst den Schauspieler Billy Bob Thornton (70) und anschließend Brad Pitt (62), von dem sie sich 2016 trennte.

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Vittorio Zunino Celotto / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images Collage: Angelina Jolie und Jonny Lee Miller

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Instagram / jonnylmiller Jonny Lee Miller mit Manuela Diago

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Angelina Jolie und Jonny Lee Miller im Film "Hackers" 1995