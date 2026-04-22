"Stört mich": Jürgen Milski hatte eine Brustverkleinerung

Jürgen Milski (62) hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen und sich in einer Klinik in Düsseldorf die Brust verkleinern lassen. Der Schlagersänger und Realitystar sprach in einem Beitrag für "RTL Exclusiv", den er auch auf seinem Instagram-Profil teilte, offen über seine Beweggründe. Besonders im Alltag sei ihm die immer größer werdende Brust unangenehm aufgefallen: "Die Brust fängt jetzt langsam an, immer größer zu werden. Das stört mich phänomenal", erklärte der 62-Jährige. Vor allem beim Tragen von T-Shirts sei es ihm aufgestoßen: "Wenn ich ein T-Shirt trage, sieht man das extrem und genau das stört mich." Die Optik sei ihm "schon ziemlich wichtig".

Vor dem Eingriff markierte der behandelnde Arzt zunächst die betroffenen Bereiche an Jürgens Körper und erläuterte das Vorgehen. Dabei sollte zuerst das Fettgewebe gelöst und anschließend das Drüsengewebe entfernt werden. Der Mediziner ordnete den Befund klar ein: "Das ist halt schon eine klassische Männerbrust." Rund acht Wochen nach der Operation zeigte sich Jürgen bereits sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis – obwohl laut Angaben noch mehrere Monate vergehen können, bis das endgültige Resultat vollständig sichtbar ist. Auf Instagram präsentierte er sich bereits ohne Schutzkleidung und kommentierte: "Und jetzt, wo ich das Korsett ausziehen darf, bin ich wirklich richtig zufrieden."

Jürgen wurde vor allem durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der Realityshow "Big Brother" im Jahr 2000 bekannt, weshalb er auch unter dem Spitznamen "Big Brother Jürgen" firmiert. Im Laufe der Jahre entwickelte er eine Karriere als Schlagersänger und Moderator. Privat ist er Vater eines Kindes und lebt in einer Partnerschaft.

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Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Jürgen Milski, Musiker

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Amazon MGM Studios Jürgen Milski,, "The 50"-Kandidat

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Thomas Burg / ActionPress Jürgen Milski, Sänger