"Stunde davor": Ariels Freundinnen zoffen mit Jürgen Milski

Ariels Aufenthalt im Dschungelcamp ist in aller Munde. Die Trash-TV-Bekanntheit polarisiert tagtäglich mit ihrem Verhalten und löst dabei nicht nur im Lager, sondern auch außerhalb den einen oder anderen Streit aus. So beispielsweise am Sonntag bei "Die Stunde davor" zwischen Ex-Camper Jürgen Milski (62) und Ariels Freundinnen Carina Nagel und ihrer Ehefrau Chika. Ursache der Diskussion waren die Aussagen Ariels, Patrick Romer (30) hätte Mitkandidatin Evanthia Benetatou (33) ohne Kameras "längst gebummst" und die Erde sei "eine Scheibe". Carina und Chika sehen die Aussagen ihrer Freundin nicht problematisch. "Ich sehe da keinen Punkt, zu sagen, dass man sie jetzt canceln sollte", erklärte Carina.

Letzteres greift Jürgen auf. "Ihr zwei glaubt das auch, oder?", fragt er amüsiert. Die zwei Damen können kaum glauben, gerade richtig gehört zu haben. "Wie kommst du darauf, wie nimmst du dir dieses Urteil raus?", wettert Carina, woraufhin Jürgen meint: "Ja, du bist doch die beste Freundin!" "Austeilen könnt ihr, aber einstecken könnt ihr nicht!", behauptet das Big Brother-Urgestein im weiteren Verlauf des Disputs. Er finde es "traurig", dass Ariel mit ihrer Art und ihrem Verhalten überhaupt gefragt sei und sogleich am Dschungelcamp teilnehmen dürfe. Die Vorwürfe lässt sich das Paar nicht gefallen, sie verteidigen Ariel. "Ariel nervt dich so sehr, dass du deinen Instagram-Account von ihr abhängig machst", stellt Carina fest.

Ganz anders über Ariel denkt aber unter anderem Eric Stehfest (36). "Ich fühle mich mit Ariel ziemlich verbunden", erklärte der Schauspieler gegenüber Bild. Wie Jürgen und auch Thorsten Legat (57) über die Schweizerin sprechen, geht in seinen Augen gar nicht. "Thorsten Legat und der Milski. Das geht für mich gar nicht, das ist unterste Schublade", wettert er. Seiner Meinung nach zeige sich Ariel im Dschungel "absolut krass".

Imago Jürgen Milski zu Gast beim RTL-Spendenmarathon zum 30. Geburtstag in Köln-Deutz, 2. Spendentag, 21.11.2025

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten