Das ist Jürgen Milskis Strategie bei "Most Wanted"-Flucht

Jürgen Milski (62) tritt in der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" als Einzelkämpfer an und muss fünf Tage lang in Deutschland vor den Huntern fliehen. Im Interview mit Promiflash verriet der Realitystar nun, wie er bei der Adventure-Reality-Show vorgehen will und welche Taktik er dabei verfolgt. Die Flucht findet in Nordrhein-Westfalen statt, was sich für Jürgen als großer Vorteil erweist: "Dadurch, dass die Flucht in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat und ich hier ein sehr großes Netzwerk habe, war beides wichtig für mich: Stratege zu sein, aber auch spontane Dinge klug aus dem Bauch zu entscheiden", erklärte er gegenüber Promiflash.

Seine Herangehensweise ist also eine Mischung aus Planung und Spontaneität – je nach Situation will Jürgen flexibel reagieren können. Dass er überhaupt bei dem Format mitmacht, liegt vor allem an seinem Charakter: "Ich bin von Natur aus ein Abenteurer und suche immer wieder neue Herausforderungen, und genau das erwartet die Teilnehmer in diesem Format", berichtete der 62-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Die Teilnahme an der Show beschreibt er dabei als besonderes Erlebnis: "'Most Wanted' war eines der größten Abenteuer, die ich je erleben durfte!"

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel starteten Mitte März mit einem spektakulären Auftakt in der Düsseldorfer Innenstadt. Dort wurden Jürgen und 15 weitere Promis, darunter Mirja du Mont (50), Janine Kunze (52) und Markus Babbel, in knallorangenen Knast-Overalls aus einem Bus ausgesetzt und mussten ihre Flucht antreten. Auf der Jagd nach ihnen sind die Profis Joey Kelly (53), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof, die in einem Umkreis von 200 Kilometern rund um Düsseldorf versuchen werden, die Flüchtigen zu schnappen. Die neue Staffel wird ab dem 31. März 2026 auf Joyn und ProSieben zu sehen sein.

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Thomas Burg / ActionPress Jürgen Milski, Sänger

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Imago Max Schradin bei den VideoDays Festival Awards 2025 im E-Werk Köln

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ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten