BTN-Mama und Sohn: Sind Alex und Nandia in echt ein Paar?

Bei Berlin - Tag & Nacht spielen sie Mutter und Sohn – doch hinter den Kulissen rätseln viele Fans, ob Alex Khachab und Nandia Siada (30) im echten Leben ein Paar sind. Gegenüber Promiflash hat Alex jetzt Klarheit geschaffen und die Gerüchte eindeutig dementiert. Die beiden BTN-Kollegen seien schlicht und einfach gute Freunde, betonte er. "Viele Fans fragen, ob wir im wahren Leben ein Paar sind, es gibt auch echt viele, die denken, dass Nandia tatsächlich meine Mutter ist. Aber dem ist nicht so, weder das eine noch das andere. Wir sind einfach sehr gut befreundet", so der Schauspieler.

Was die beiden so eng zusammenschweißt, verriet Alex ebenfalls: "Nandia ist meine TikTok-Partnerin. Seit knapp einem Jahr drehen wir in unseren Drehpausen fast täglich TikToks." Aber nicht nur am Set verbringen die beiden Zeit miteinander – auch abseits der Arbeit treffen sie sich regelmäßig. "Wir treffen uns auch privat bei ihr oder bei mir. Wir reden oder schauen Filme, manchmal gucken wir auch BTN und besprechen, wie wir unsere gemeinsamen Szenen finden", erklärt er.

Dass Freundschaft für Alex einen hohen Stellenwert hat, macht er in dem Gespräch deutlich. Für ihn kommt es dabei vor allem auf die richtige Energie an: "Das Wichtigste ist, dass der Vibe stimmt. Es sollte lustig und locker sein, einfach chillig. Man sollte man selbst sein können und sich nicht verstellen müssen. Auch Ehrlichkeit und Loyalität sind für mich in einer wahren Freundschaft wichtig." Für viele Fans bleibt damit zwar der Traum vom BTN-Liebespaar unerfüllt, aber Alex und Nandia zeigen, wie intensiv eine rein freundschaftliche Verbindung am Set und privat sein kann.

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RTLZWEI, Instagram / nandiasiada Collage: Alex Khachab und Nandia Siada

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TikTok / nandiasiada Alex Khachab und Nandia Siada in einem TikTok-Clip, März 2026

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RTLZWEI Nandia Siada, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin