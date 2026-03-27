GNTM-Boureima verägert Gastjurorin Coco Rocha mit Verhalten

Bei Germany's Next Topmodel sorgt Kandidat Boureima für einen handfesten Eklat beim Catwalk-Training mit Gastjurorin Coco Rocha (37). Der 21-Jährige aus Wangen im Allgäu weigert sich während der Übungseinheit auf dem Dach eines Wolkenkratzers in Los Angeles, seinen Walk ein zweites Mal zu zeigen, nachdem das Supermodel ihn dazu aufgefordert hatte. "Noch einmal? Nein, nicht schon wieder", entgegnet er der Kanadierin, die in der Branche als "Queen of Pose" gilt. Seinen Mitstreitern gesteht er später: "Ich kann das so nicht ernst nehmen." Die 37-Jährige ist fassungslos über diese Haltung und verrät dem "GNTM"-Team erbost: "Auf meiner Liste steht er ganz unten. Von mir aus kann er sofort nach Hause gehen. Er verkörpert genau die Einstellung, von der er sich als Model fernhalten sollte."

Beim finalen Haute-Couture-Walk am nächsten Tag zeigt Boureima dann doch eine souveräne Leistung – zumindest nach Meinung von Designer Christian Siriano (40), der als zweiter Gastjuror neben Heidi Klum (52) sitzt. Der 40-Jährige ist so begeistert, dass er den 21-Jährigen nicht nur buchen, sondern sogar seine Show eröffnen lassen würde. Coco hingegen bleibt bei ihrer gegenteiligen Meinung, wodurch sich ein regelrechter Kampf der Gastjuroren entspinnt. "Am Trainingstag hast du mein Handwerk so dargestellt, als sei es unwichtig. Aber es reicht nicht, nur gut auszusehen", macht die Kanadierin dem Model deutlich. Ob ihre mahnenden Worte bei Boureima angekommen sind, wird sich in der kommenden Woche zeigen.

Die diesjährige Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie bei Joyn. Für die Kandidaten stand in der 14. Folge nach dem Umstyling der erste große Haute-Couture-Walk an, bei dem sie in extravaganten Outfits von Christian Siriano zweimal über den Laufsteg schreiten mussten. Supermodel Coco hatte die Nachwuchsmodels zuvor im Emotionen-Posing trainiert und dabei zwei völlig unterschiedliche Walks eingeübt – einen gefühlvollen und sanften sowie einen kraftvollen und toughen. In dieser Folge mussten drei Kandidaten die Show verlassen: Juna, Jayden und Lara schafften es nicht in die nächste Runde.

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Getty Images Coco Rocha im Januar 2019

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Instagram / boureima._ Boureima, "GNTM"-Kandidat

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Christian Siriano und Coco Rocha bei GNTM 2026