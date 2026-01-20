Janice Dickinson verklagt Sender nach Dschungelcamp-Sturz

Janice Dickinson (70) zeigt sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit – ungeschminkt, ernst und mit gesenktem Blick in Los Angeles. Die frühere Laufsteg-Ikone war vergangene Woche in Kalifornien unterwegs, kurz nachdem sie drastische Fotos ihrer Gesichtsverletzungen publik gemacht hatte, die sie nach eigenen Angaben beim Dreh zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erlitten hat. Hinter ihr liegt ein Sturz im Dschungelcamp 2023 in der Südafrika-Staffel, bei der sie antrat. Jetzt zieht Janice vor den High Court in London und verklagt den Sender ITV. Im Raum steht der Vorwurf, das Team habe fahrlässig gehandelt.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Janice eine Persönlichkeits- und Körperverletzungsklage eingereicht hat. Die 70-Jährige schildert, sie sei in der stockdunklen Dschungelcamp-Kulisse auf dem Weg zur Toilette zu Boden gestürzt, nachdem eine Nachtbeleuchtung angeblich nicht eingeschaltet gewesen sei. Zusätzlich habe ihr ein von ITV angestellter Arzt zuvor Schlafmedikamente verabreicht, die laut Unterlagen zu Benommenheit und Gleichgewichtsstörungen führen können und sie damit "besonders verletzungsanfällig" gemacht hätten. Ärzte bescheinigen ihr laut The Sun permanente Narben im Gesichtsbereich sowie Nervenschäden, die nicht operativ zu beheben seien. ITV weist die Vorwürfe zurück, betont hohe Sicherheitsstandards und erklärt: "Wir erkennen diese Version der Ereignisse nicht an." Man habe Janice nach dem Unfall medizinisch versorgt, die Kosten übernommen und sie nach Los Angeles ausgeflogen.

Für Janice ist der Vorfall auch ein Einschnitt in einer langen Karriere, die sie einst an die Spitze der Modebranche geführt hatte. Das Model stand über Jahrzehnte für Luxusmarken wie Chanel, Dior und Versace vor der Kamera, später wurde sie als Reality-Star und TV-Jurorin bekannt – etwa durch America's next Topmodel oder frühere Auftritte im britischen Dschungelcamp. In einem Podcast schwärmte sie sogar noch von dem Format und betonte, sie sei "ein großer Fan der Show" und würde "absolut" zurückkehren, wenn man sie frage. Hinter den Kulissen soll sie der Umgang mancher Mitcamper nach ihrem Sturz jedoch tief getroffen haben, nachdem sie in der Sendung mit spöttischen Kommentaren verglichen wurde. Freunde beschreiben die Modellegende als zäh und loyal; privat sucht sie Rückzug in Los Angeles, wo sie Kraft bei Familie und engen Vertrauten findet.

Getty Images Janice Dickinson, 2004

Getty Images Janice Dickenson, Mai 2019

Instagram / janicedickinson Janice Dickinson, April 2025

