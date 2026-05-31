Ihre Rolle hatte Krebs: So bereitete sich Jessica Ginkel vor

Jessica Ginkel (45) gewährt jetzt einen seltenen Einblick in die Vorbereitung auf ihre emotionalsten Rollen: Gleich zweimal spielte die Schauspielerin im Laufe ihrer Karriere eine Frau mit Krebsdiagnose. Bereits 2022 verkörperte sie in "Nachricht von Mama" die schwer kranke Elli May, die den Kampf gegen die Krankheit verliert. In Der Lehrer stirbt ihre Figur Karin Noske an einer unheilbaren Form von Schilddrüsenkrebs. Auf der Premiere der neuen Staffel der beliebten Serie sprach Jessica im Promiflash-Interview nun darüber, wie intensiv solche Geschichten sein können.

Für ihre Vorbereitung suchte Jessica das Gespräch mit einer engen Freundin, die selbst von Krebs betroffen ist, und versuchte, möglichst viel aus deren Erfahrungen mitzunehmen. Hinzu kam, dass sie über das Schicksal ihrer Figur Karin lange im Unklaren gelassen wurde: "Also es war lange nicht klar, wie das am Ende bei 'Der Lehrer' zu Ende geht mit Karin. Daher wusste ich das erst relativ kurz davor." Den Dreh selbst beschreibt sie dennoch als überraschend gut verkraftbar: "Eigentlich ging es während des Drehs. Und es war in einer Phase, wo auch zu Hause einfach viel auf mich gewartet hat. Ich hatte keine wirkliche Chance, mich ganz doll damit auseinanderzusetzen", so Jessica gegenüber Promiflash.

Jessica gehörte an der Seite von Hauptfigur Stefan Vollmer, gespielt von Hendrik Duryn (58), über Jahre hinweg zum festen Cast von "Der Lehrer". Trotz des tragischen Serientods ihrer Figur dürfen sich Fans in der neuen Staffel nun auf ein besonderes Wiedersehen freuen: In der zehnten Staffel der RTL-Serie kehrt Jessica als Geist ihrer Figur Karin zurück. Drei der insgesamt sechs neuen Episoden sind ab dem 28. Mai linear bei RTL zu sehen, auf RTL+ stehen die Folgen bereits jetzt zum Streamen bereit.

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Melanie Zanin /action press für Bauer Stars&Stories Jessica Ginkel bei Dreharbeiten zur RTL-Serie "Der Lehrer"

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M.Zanin/ Bauer Stars&Stories Jessica Ginkel und Hendrik Duryn am Set von "Der Lehrer"

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Imago Jessica Ginkel und Hendrik Duryn , Schauspieler

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