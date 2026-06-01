Nach Meme-Wirbel: Tina Fey nimmt Timothée Chalamet in Schutz

Tina Fey (56) hat sich jetzt zu dem viralen Manspreading-Moment geäußert, der die sozialen Medien zuletzt in Aufruhr versetzt hatte. Bei einem Knicks-Playoff-Spiel am 28. April saß Timothée Chalamet (30) neben der Schauspielerin, die auch als Komikerin und Autorin bekannt ist – und seine entspannte, breitbeinige Sitzhaltung ließ Fans und Kommentatoren in den sozialen Netzwerken wild spekulieren. Im Podcast "New Heights" von Travis (36) und Jason Kelce (38) stellte Tina nun klar: Sie hege keinerlei Groll gegen den Schauspieler. Tina beschrieb ihn gegenüber den Gastgebern als "durch und durch liebenswert" und "super freundlich."

Im Podcast erinnerte sich die Komikerin typisch selbstironisch: "Man muss bedenken: Für jeden Zentimeter, den er so dasitzt und manspreaded, mache ich das Gegenteil." Augenzwinkernd ergänzte sie: "Ich habe einen großen Hintern. Wie Amy Poehler sagen würde: 'Gott ist gerecht.' Timothées Beine haben vorne Platz eingenommen, mein großer Hintern hat hinten Platz eingenommen." Von den unzähligen Memes, die daraufhin im Netz kursierten, erfuhr Tina nach eigener Aussage erst am Tag nach dem Spiel. Fans verglichen die enge Situation in der Reihe unter anderem mit einem Mittelplatz im Flugzeug oder in der U-Bahn zur Rushhour. Das Ergebnis des Abends habe die Stimmung jedenfalls gerettet: "Es war alles gut, und die Knicks haben gewonnen, also war jeder glücklich", resümierte Tina.

Timothée ist als glühender Knicks-Fan bekannt und ein fester Gast bei den Play-off-Spielen des New Yorker Teams. Zuletzt war er gemeinsam mit seiner Freundin Kylie Jenner (28) bei einem Spiel der Knicks zu sehen – beide in passenden Knicks-Outfits. Beim Auswärtsspiel in Cleveland hatte das Paar jedoch einen unschönen Moment zu erleben: Als sie auf dem Großbildschirm der Arena erschienen, wurden sie von den heimischen Fans lautstark ausgebuht. Nach kurzer Verwirrung lächelten sie die Situation gekonnt weg – ganz die Öffentlichkeitsprofis. Die beiden sind bereits seit mehr als drei Jahren liiert. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten sie im Mai 2025 bei den David di Donatello Awards in Italien.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tina Fey nimmt Timothée Chalamet in Schutz, 2026.

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland