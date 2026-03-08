Nach Krebstod: James Van der Beek hätte heute Geburtstag

James Van Der Beek (†48) ist am 11. Februar verstorben. Heute, am 8. März, wäre der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Dawson Leery in der Kultserie Dawson's Creek weltberühmt wurde, 49 Jahre alt geworden. Es ist der erste Geburtstag, den seine Frau Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder ohne den beliebten Familienvater erleben müssen. James hatte über eineinhalb Jahre lang gegen Darmkrebs gekämpft, nachdem er die Diagnose im August 2023 erhalten und sie im November 2024 öffentlich gemacht hatte. In den letzten Tagen seines Lebens erneuerten er und Kimberly ihr Eheversprechen in einer intimen Zeremonie im Schlafzimmer, wie seine Frau später dem Magazin People berichtete.

Während seiner Erkrankung sprach James offen über seinen Kampf gegen den Krebs. Gegenüber People erklärte er, dass er Krebs immer mit dem Alter und einem ungesunden Lebensstil in Verbindung gebracht habe, aber selbst in großartiger körperlicher Verfassung gewesen sei. Anfangs habe er erste Symptome wie Verdauungsprobleme noch auf seinen Kaffeekonsum zurückgeführt, doch eine Darmspiegelung brachte die schockierende Wahrheit: Krebs im Stadium 3. In seinem letzten großen Interview im Dezember 2025 sprach er über die Lektionen, die ihm seine Krankheit gelehrt hatte: "Die größte Veränderung war diese Reise zur Selbstliebe." Sein letzter öffentlicher Auftritt fand im Mai 2025 bei der Premiere der Serie "Overcompensating" statt.

Nach seinem Tod organisierten Freunde wie Alfonso Ribeiro (54), Mehcad Brooks, Erin Fetherston und Stacey Keibler eine Spendenaktion, die mehr als 2,7 Millionen Dollar einbrachte. Auch prominente Persönlichkeiten wie Steven Spielberg (79) und Zoe Saldaña (47) beteiligten sich daran, um James' Familie finanziell zu unterstützen. Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Kimberly, mit der er seit 2010 verheiratet war, und die sechs gemeinsamen Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Auch nach seinem Tod wird James noch einmal auf der Leinwand zu sehen sein: Am 13. März feiert der Horror-Thriller "The Gates" Premiere in den USA, in dem er einen manipulativen Pastor spielt. Im Juli wird er zudem in der Serie "Elle" auf Prime Video auftreten.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro und James Van der Beek, Februar 2026