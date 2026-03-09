Tochter von James Van Der Beek rührt mit emotionalem Video

Emilia Van Der Beek hat ihrem verstorbenen Vater James Van Der Beek (†48) eine herzzerreißende Videobotschaft zu dessen 49. Geburtstag gewidmet. Die Neunjährige meldete sich am 8. März über den Instagram-Account ihrer Mutter Kimberly zu Wort und teilte mit den Followern, wie sie mit dem Verlust ihres Papas umgeht. Der Dawson's Creek-Star war am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. In dem rührenden Clip gibt Emilia nun anderen Kindern und Trauernden Tipps, wie sie mit dem Verlust eines geliebten Menschen zurechtkommen können. "Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist mein Papa verstorben", beginnt die Kleine ihre emotionale Ansprache.

"Ich spreche jeden Tag mit meinem Papa", verrät Emilia in dem Video. Sie erklärt, dass es wichtig sei, mit verstorbenen geliebten Menschen zu sprechen und seine Emotionen rauszulassen. "Ich beginne mit einem Satz und sage: 'Hallo Papa, ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr, und ich werde niemals aufhören, dich zu lieben'", erzählt sie. Dann berichte sie ihm von ihrem Tag und wie sie sich fühle. "Ich weiß, dass er mich hören kann, aber ich kann ihn nicht hören", führt das Mädchen weiter aus. Man müsse die verstorbene Person im Herzen fühlen, denn sie sei dort und würde über einen wachen. Ihr Vater habe ihr gesagt, dass sie auch dann noch an Wunder glauben solle, wenn die Dinge nicht so ausgehen, wie man es sich wünscht. "Wunder können noch passieren, einfach später im Leben, und sie werden weiterkommen", gibt sie die Worte ihres Vaters wieder.

James hatte seit August 2023 gegen Darmkrebs im dritten Stadium gekämpft und seine Diagnose im November 2024 öffentlich gemacht. Der Schauspieler hinterlässt neben Emilia fünf weitere Kinder: Olivia, Joshua, Annabel, Gwendolyn und Jeremiah. In den letzten Tagen seines Lebens erneuerten er und Kimberly ihr Eheversprechen in einer intimen Zeremonie im Schlafzimmer. Nach seinem Tod richtete Kimberly eine Spendenaktion ein, um die Familie finanziell zu unterstützen. Seit Februar sind über 2,7 Millionen Dollar zusammengekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderkimberly James Van Der Beek mit seiner Tochter an Weihnachten 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press James Van der Beek, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022