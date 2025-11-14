Nach Nina-Trennung: Ihr gab Shaun White wohl seine Nummer

Streckt Shaun White (39) seine Fühler etwa schon nach einer neuen Partnerin aus? Im September trennte der Sportler sich von Nina Dobrev (36). Davon könnte er sich aber nun erholt haben, denn Berichten von Just Jared zufolge besuchte Shaun am vergangenen Mittwoch die Alice + Olivia Grateful Dead Party in New York City und war offenbar in Flirtlaune. Augenzeugen erzählten der Plattform, dass der ehemalige Profi-Snowboarder vor allem Realitystar Brooks Nader (28) nähergekommen sein soll. Als sie die Party verließ, unterhielten die beiden sich noch angeregt durch das Autofenster und Shaun gab Brooks schließlich sein Handy, offenbar um Telefonnummern auszutauschen.

Viele könnten sich jetzt fragen, was solche Bilder bei Shauns Ex Nina auslösen. Die Schauspielerin soll in den vergangenen Monaten nämlich sehr unter der Trennung gelitten haben. Ein Insider erzählte Us Weekly, dass es sie vor allem belastete, weil die beiden kurz vor dem Liebes-Aus angefangen hatten, ihre Hochzeit zu planen. Zwischenzeitlich kursierte sogar das Gerücht, dass Untreue der Trennungsgrund war. Dem nahmen Insider aber schnell den Wind aus den Segeln, indem sie deutlich betonten, dass es in der Beziehung von Nina und Shaun nie Betrug gegeben habe. Letztendlich mussten die beiden wohl einfach feststellen, dass sie sich auseinanderlebten.

Mit Brooks hätte Shaun sich in jedem Fall eine Frau gesucht, die Single ist, aber das Dating-Leben genießt. Im Frühjahr dieses Jahres trennte die US-Amerikanerin sich von dem Tänzer Gleb Savchenko (42). Eine neue Beziehung ging sie seitdem nicht ein, lernte aber offenbar fleißig Männer kennen. Im September plauderte ihre Schwester aus, dass Brooks den spanischen Tennisspieler Carlos Alcaraz (22) date. Und er war wohl nicht der einzige Star vom Tennis-Court, mit dem die 28-Jährige sich zu dem Zeitpunkt traf: Kurz bevor sie anfing, Carlos kennenzulernen, soll sie eine Romanze mit dem italienischen Tennis-Profi Jannik Sinner (24) gehabt haben.

Getty Images Shaun White bei The Snow League's Private Cocktail Hour in New York City, Oktober 2025

Getty Images Brooks Nader, Model

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White