Alarm um "Kensington Palace": William und Kate rüsten auf

Der Kensington Palace in London bekommt ein Sicherheits-Upgrade – und zwar rund um das ehemalige Zuhause von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Wie die Daily Mail berichtet, plant das Crown Estate, temporäre Fahrzeugbarrieren vor dem Palast zu installieren. Langfristig sollen außerdem umfassendere Maßnahmen zur sogenannten "feindlichen Fahrzeugabwehr" umgesetzt werden, da die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen als veraltet gelten. Das Paar nutzt das dortige Apartment 1A nach wie vor als Stützpunkt, wenn sie sich in der britischen Hauptstadt aufhalten.

Das Apartment 1A, das trotz seines bescheidenen Namens ganze 20 Räume umfasst – darunter fünf Empfangsräume, drei Schlafzimmer und separate Mitarbeiterzimmer –, ist in den vergangenen Monaten bereits mehrfach überarbeitet worden. So wurden unter anderem die ikonischen goldenen Tore vor dem Palast restauriert. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen müssen noch eine Baugenehmigung erhalten, bevor die Arbeiten beginnen können.

Seit 2022 leben Prinz William und Prinzessin Kate nicht mehr dauerhaft in London. Zunächst zogen sie in das Adelaide Cottage in Windsor, bevor sie in ihr sogenanntes "Zuhause für immer" wechselten – das Forest Lodge, ein denkmalgeschütztes georgianisches Anwesen mit acht Schlafzimmern, ebenfalls in Windsor. Dort wohnen die beiden gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Wie kürzlich bekannt wurde, zahlt William für das Anwesen eine Jahresmiete von 354.814 Euro – während andere Mitglieder der Königsfamilie für ihre Residenzen lediglich eine symbolische Miete entrichten.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Imago Prinzessin Charlotte, Catherine, Prinz George, Prinz Louis, Prinz William und James, Earl of Wessex beim Ostergottesdienst in Windsor