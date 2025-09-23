18 Jahre alt: Salma Hayek feiert ihre Tochter Valentina

Salma Hayek (59) hat ihrer Tochter Valentina anlässlich ihres 18. Geburtstags mit einer großen Feier eine unvergessliche Zeit bereitet. Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram eine Auswahl an Bildern und Videos von den glamourösen Festlichkeiten, bei denen die Familie viel gelacht, getanzt und gemeinsam gefeiert hat. "Wir aßen, tanzten, lachten, liebten … und feierten das ganze Wochenende weiter", schwärmte Salma. Auch ein seltener Schnappschuss der Familie Hayek-Pinault, der Salma mit Ehemann François-Henri Pinault (63) und Valentina zeigt, fand einen Platz in der Bilderreihe.

Bereits am Vortag hatte die Schauspielerin ein altes Foto von Valentina geteilt und ihre Tochter in einer rührenden Nachricht als ihre "wunderschöne Dancing Queen" bezeichnet. Zu den Emotionen des Tages gehörte auch ein Video, in dem Mutter und Tochter zusammen in eleganten Seidenkleidern tanzen. In einem weiteren Post beschrieb Salma die 18-Jährige als "eine unaufhaltsame Naturgewalt" mit einem "weisen, magischen und leidenschaftlichen Herzen". "Wir lieben dich für immer, und obwohl du deiner Zeit immer voraus warst, wirst du in meinem Herzen immer mein Traummädchen bleiben", fügte sie hinzu.

Valentina, die 2007 geboren wurde, ist das einzige gemeinsame Kind von Salma und François-Henri, die seit 2009 verheiratet sind. Für die Familie war dies ein emotionales Ereignis, da Valentina nun offiziell erwachsen ist. Salma, die ihre Tochter stets als ihr größtes Glück beschreibt, hat bereits in der Vergangenheit betont, wie eng ihre Beziehung ist. Trotz dieser neuen Phase in ihrem Leben versicherte Salma, dass ihre Familie immer an erster Stelle stehen wird, während sie sich nun langsam darauf vorbereitet, sich künftig auch wieder intensiver ihrer Karriere zu widmen.

Instagram / salmahayek Salma Hayek mit Tochter Valentina und François-Henri Pinault, 2025

Instagram / salmahayek Salma Hayek und ihre Tochter Valentina, 2025

