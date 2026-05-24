In Trauer: Niall Horans neuer Song ist Tribut an Liam Payne

Niall Horan (32) erinnert mit einem neuen Song nun an seinen verstorbenen Freund und ehemaligen Bandkollegen Liam Payne (†31). Am Freitag, dem 22. Mai, veröffentlichte der irische Sänger die Single "End of an Era", die er Liam widmete, der im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires verstorben war. Der emotionale Track gehört zu den neuesten Songs aus Nialls kommendem Album "Dinner Party", das laut Page Six am 5. Juni erscheinen soll. "Wir hatten es, pure Magie. Erinnerst du dich noch daran, wie es war? Die Zeit vergeht so schnell, dass ich mich gar nicht von dir verabschieden konnte", singt Niall in der ersten Strophe des Liedes.

In einem Interview mit GQ Hype erklärte Niall, dass "End of an Era" wie ein Schlaflied aufgebaut sei – inspiriert von der Trauer um seinen Freund. Sein Co-Autor Julian Bunetta habe ihm schließlich geholfen zu verstehen, worum es in dem Song eigentlich gehe: "Er meinte: 'Dieser Song handelt von Liam. Wir wissen es nur noch nicht. Wir tanzen unbewusst um das Thema herum.'" Danach sei der Song innerhalb von nur fünf Minuten entstanden. "Ein Vers ist traurig, ein anderer nostalgisch – und das sind zwei Gefühle, die mich überkommen, wenn ich an Liam denke", erklärte Niall. Dabei erinnerte er sich vor allem an die gemeinsamen Erlebnisse und die besondere Zeit mit seinem Freund: "All diese Dinge kommen in diesem Song wieder hoch, zusammen mit der Traurigkeit. Aber es war unglaublich."

Nur wenige Wochen vor Liams Tod hatten sich die beiden noch persönlich gesehen. Niall war damals selbst auf Tour durch Lateinamerika, als Liam ihn backstage bei einem seiner Konzerte besuchte. Kurz darauf starb der Sänger nach einem tragischen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Später sprach Niall offen darüber, wie sehr ihn diese letzte Begegnung und der Verlust seines Freundes bis heute belasten. Kurz nach Liams Tod schrieb er auf Instagram: "Wir durften unsere kühnsten Träume gemeinsam verwirklichen, und ich werde jeden Moment, den wir hatten, für immer in Ehren halten."

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Getty Images Niall Horan und Liam Payne im Dezember 2015

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Kevin Winter / Getty Images One Direction im Dezember 2015

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Getty Images Niall Horan und Liam Payne im April 2012