"Off Campus": Peinlicher Synchronfehler sorgt für Verwirrung

Prime Video landet mit der College-Romance "Off Campus" den nächsten Hit – und sorgt in Deutschland gleichzeitig für Stirnrunzeln. In Folge zwei stolpern Fans über eine Szene, die in der deutschen Fassung plötzlich eine andere Beziehung nahelegt als im Original. In einem Moment im Haus von Garrett treffen Jules und Hannah erstmals aufeinander, und in der Synchro bezeichnet sich Jules als Schwester von Tucker. Auf TikTok wird genau diese Passage seit Kurzem heiß diskutiert, weil sie inhaltlich nicht zur Handlung passt und nur in der deutschen Version auftaucht.

Das Problem: Im englischen Original nennt Jules sich nicht die Schwester von Tucker, sondern bezeichnet sich als Geschwisterteil des "pillow chucker" – also des "Kissenwerfers". Damit ist Logan gemeint, der kurz zuvor einen Freund mit einem Kissen beworfen hatte. Tucker und Logan sind in "Off Campus" allerdings zwei völlig unterschiedliche Figuren, die von verschiedenen Schauspielern gespielt werden. Während beide den Vornamen John tragen, schafft die fehlerhafte Übersetzung einen Logikfehler, der besonders Fans der Buchvorlage sofort auffiel. In den Kommentaren unter dem TikTok-Video kursieren verschiedene Theorien: Manche vermuten, die klangliche Ähnlichkeit von "Chucker" und "Tucker" könnte zur Verwechslung geführt haben. Andere glauben, die Übersetzung sei als bewusster Insider-Witz eingebaut worden. Prime Video hat sich bislang nicht offiziell zu dem Fehler geäußert.

Die Serie basiert auf den beliebten Romanen von Elle Kennedy, die auf BookTok seit Jahren gefeiert werden. Im Mittelpunkt stehen Hannah, verkörpert von Ella Bright, und Garrett (Belmont Cameli), zwei grundverschiedene Charaktere, die durch Zufall aneinandergeraten und zwischen Lernstress, WG-Küche und Eishockeystadion Gefühle füreinander entwickeln. Zur Clique gehören auch Logan (Antonio Cipriano, 26) und Tucker (Jalen Thomas Brooks, 24), deren lockere Sprüche und Kabbeleien das Campusleben prägen – genau aus dieser Dynamik stammt die Kissen-Szene, die nun so viel Gesprächsstoff liefert. Der Mix aus Drama, großen Gefühlen und hartem Sport kommt weltweit an: Laut Prime Video verzeichnete "Off Campus" binnen zwölf Tagen 36 Millionen Streams. Die Debatte um die deutsche Zeile ändert daran wenig – sie zeigt vor allem, wie genau Fans jede Nuance der Figurenbeziehungen verfolgen.

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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