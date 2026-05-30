Ein Überblick: Das sind die Drehorte der "Off Campus"-Serie

Seit Mitte Mai sorgt die neue Prime-Video-Serie "Off Campus" für reichlich Gesprächsstoff – und nicht nur wegen der Liebesgeschichten rund um das Eishockeyteam der fiktiven Briar University in Massachusetts. Viele Fans wollen jetzt ganz genau wissen, wo Belmont Cameli als Garrett und seine Teamkollegen tatsächlich vor der Kamera standen. Die Antworten führen weit weg von Massachusetts nach Kanada, wie Südwest Presse berichtet. Zwischen Juni und Oktober 2025 wurde fast komplett in und um Vancouver gedreht – mit einer echten Uni als Herzstück der Kulissen, die sich Serienliebhaber größtenteils sogar selbst besichtigen können.

"Off Campus" entstand größtenteils auf dem Campus der University of British Columbia in Vancouver. Dort verwandelten sich Hauptwege, Innenhöfe und das Irving K. Barber Learning Centre in Schauplätze für Uni-Alltag, Flirts und dramatische Gespräche. Auch an der Martha Piper Plaza, im Chan Centre for the Performing Arts und in verschiedenen Hörsaal- und Bibliotheksbereichen standen die Kameras. Für die actionreichen Eishockeysequenzen diente das Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre als Kulisse – eine echte Arena mit mehreren Eisflächen, in der sonst die UBC Thunderbirds spielen und für die sich regulär Tickets kaufen lassen. Die WG der vier Serienkumpels Garrett, Dean, Logan und Tucker wurde im Sigma Phi Delta Fraternity House an der UBC eingerichtet, das allerdings als reales Verbindungshaus nicht öffentlich zugänglich ist. Dafür können Fans an anderer Stelle originale Drehorte erleben: Die fiktive Bar Malone’s ist in Wahrheit der Pub The Heatley im Stadtteil Strathcona, der ebenso wie beliebte Stadtviertel wie Gastown und Yaletown in Vancouver frei besucht werden können.

Wer eine "Off Campus"-Tour plant, kann noch mehr Originalspots entdecken, die im Laufe der ersten Staffel immer wieder auftauchen. Für ruhigere, romantische und nachdenkliche Momente zog die Produktion weiter nach North Vancouver – etwa an die Ufer von Deep Cove, den Cates Park oder das Indian Arm Waterfront. Auch ein Abstecher nach Victoria, die Hauptstadt der Provinz British Columbia, lohnt sich: In der Altstadt rund um den Bastion Square entstanden mehrere Szenen. Für Fans, die neben den Schauplätzen auch den Cast im Blick haben: In der kommenden Staffel gehört Josh Heuston, der Justin Khol spielte, nicht mehr zur Besetzung; das bestätigte Showrunnerin Louisa Levy gegenüber TV Guide. Ella Bright und Belmont, die das Hauptpaar der ersten Staffel spielen, sind hingegen wieder mit dabei.

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"