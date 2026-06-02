Offiziell: "Euphoria" endet mit dem Finale von Staffel drei

Es ist offiziell: Die HBO-Erfolgsserie Euphoria ist nach drei Staffeln beendet. Serienschöpfer Sam Levinson gab die Nachricht in einem Interview mit der New York Times bekannt, HBO bestätigte das Serienende anschließend gegenüber dem Branchenmagazin Variety. Die letzte Folge der dritten Staffel mit dem Titel "In God We Trust" ist damit gleichzeitig das Serienfinale. Nach sieben Jahren, drei Staffeln und insgesamt 26 Episoden ist die Geschichte der Highschool-Schüler aus East Highland damit endgültig abgeschlossen.

"Was die Geschichte angeht, die wir erzählen wollten – eine Geschichte über Sucht und ihre Folgen –, fühlt sich das für mich wie das Ende an", schilderte Sam. Damit spielt er wohl auf das dramatische Ende an, das in der finalen Folge gleich mehrere seiner Charaktere ereilt. Der 41-Jährige erklärte zudem, er schreibe ohnehin "jede Staffel so, als wäre sie die letzte". Nun wolle er mehr Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern genießen. Eine große Überraschung dürfte das Ende für die Fans nicht sein. Hauptdarstellerin Zendaya (29) hatte in Interviews bereits mehrfach angedeutet, dass sie von einem Ende der Serie nach Staffel drei ausgeht.

"Euphoria" erzählte laut offiziellem Serieninhalt die Geschichte "einer Gruppe von Highschool-Schülern, die sich durch Drogen, Sex, Identität, Trauma, soziale Medien, Liebe und Freundschaft navigieren." In der dritten Staffel, die mit einem Zeitsprung einsetzte, standen die Figuren vor Fragen rund um Glauben, Erlösung und das Böse. Neben Zendaya gehörten Hunter Schafer, Jacob Elordi (28), Sydney Sweeney (28), Alexa Demie (35), Maude Apatow (28) und Colman Domingo (56) zum Ensemble der gefeierten Serie. Zwischen Staffel zwei und drei lagen außerdem ganze vier Jahre – eine lange Pause, die unter anderem durch die vollen Terminkalender der Stars begründet war und weitere Dreharbeiten unwahrscheinlich gemacht hat.

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

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Getty Images Sam Levinson und seine Frau Ashley bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019