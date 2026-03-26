So überwindet Stefanie Giesinger die Trennung vom Verlobten

Stefanie Giesinger (29) hat Anfang des Jahres die Trennung von ihrem Verlobten Armando Mayr durchgemacht – eine Zeit, die das Model emotional stark belastet hat. Doch mittlerweile scheint es der 29-Jährigen wieder besser zu gehen. Gegenüber Bunte verriet sie nun, was ihr geholfen hat, den Trennungsschmerz zu überwinden. "Was mir wirklich hilft, sind Gespräche mit Freundinnen und Freunden, Bewegung und manchmal auch einfach alleine sein", erklärte die ehemalige Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Besonders wichtig sei es für sie gewesen, ihre Gefühle zuzulassen und nicht zu verdrängen. "Gefühle auszuhalten ist unangenehm, aber meistens auch der schnellste Weg durch sie hindurch", resümierte Stefanie.

Neben Gesprächen mit vertrauten Menschen setzte das Model, das sich wohl in einer Phase der Neuorientierung befinde, auch auf therapeutische Unterstützung und das bewusste Niederschreiben ihrer Gedanken und Gefühle. "Ehrlich mit sich zu sein ist manchmal die schwierigste Arbeit überhaupt", sagte sie. Die Selbstreflexion habe ihr dabei geholfen, die schwierige Phase zu verarbeiten. Klassische Therapiesitzungen sowie das Führen einer Art Tagebuch seien für sie wichtige Werkzeuge gewesen, um mit der Situation umzugehen und einen Weg aus dem emotionalen Tief zu finden.

Stefanie hatte sich zu Jahresbeginn in ihrem Podcast "G Spot" bereits offen zu ihrer Krise geäußert. "Mein Leben wurde so kompliziert. Ich weiß auch nicht – gerade ist keine gute Zeit", gestand sie damals im Gespräch mit Co-Host Jannik Stutzenberger. Die ersten Wochen des Jahres waren für die Influencerin, deren Leben sich lange vor allem darum gedreht habe, Männern zu gefallen, von starkem Herzschmerz geprägt. Statt wie geplant den Jahreswechsel mit Armando auf Mallorca zu verbringen, war sie allein gereist. Das Paar hatte zuvor seine Verlobung bekannt gegeben, doch die Beziehung fand ein unerwartetes Ende.

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Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

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Instagram / stefaniegiesinger Armando Mayr und Stefanie Giesinger im Urlaub, August 2025

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