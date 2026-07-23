So unterscheidet sich Prinz Williams Jugend von Sohn Georges

Prinz George hat unlängst einen großen Meilenstein absolviert: Der Sohn von Prinz William (44) wurde am 22. Juli 13 Jahre alt und startet damit offiziell in seine Teenagerjahre. Im September wartet dann direkt der nächste große Schritt auf den jungen Royal, denn er soll wie einst sein Vater das Eton College besuchen. Gleichzeitig wächst auch seine Rolle innerhalb der königlichen Familie langsam weiter. The Mirror greift dazu nun den Vergleich zwischen George und William auf und zeigt, wie unterschiedlich die Jugend der beiden Thronfolger bisher verlaufen ist.

Während George (13) laut dem Bericht in einem vergleichsweise geschützten und stabilen Familienumfeld aufwächst, sah das bei William in diesem Alter ganz anders aus. Als William 13 Jahre alt wurde, befand sich die Ehe von König Charles III. (77) und Prinzessin Diana (†36) mitten in ihrer öffentlich ausgetragenen Krise. William und sein Bruder Prinz Harry (41) pendelten damals zwischen beiden Elternteilen hin und her. Die frühere BBC-Royalexpertin Jennie Bond erklärte der britischen Tageszeitung, auf William habe damals nicht nur die Last seiner künftigen Rolle gedrückt. Er habe auch das Scheitern der Ehe seiner Eltern unmittelbar miterlebt. Über George sagte sie dagegen, dass er auf die Unterstützung von zwei eng verbundenen Eltern bauen könne, mit denen er gerade den letzten Sommer vor Eton in vollen Zügen auskostet. Auch die schwere Zeit rund um die Krebsdiagnose seiner Mutter habe er nicht allein bewältigen müssen, sondern mit seiner Familie an seiner Seite.

Für George und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) dürfte der Wechsel des großen Bruders nach Eton trotzdem ein spürbarer Einschnitt werden. Bislang besuchten die drei gemeinsam die Lambrook School und verbrachten zuletzt auch öffentliche Termine als Familie, etwa beim Wimbledon-Finale in London. Der Abschied aus dem Elternhaus wird so vermutlich vor allem für seine Mama Kate besonders emotional werden. Dass William seinen Sohn nun in dieser neuen Phase begleiten kann, dürfte für den Royal besonders wichtig sein. Schließlich kennt er nicht nur den Alltag an Eton aus eigener Erfahrung, sondern auch den Druck, als künftiger König aufzuwachsen. Im Familienleben setzen William und Kate (44) seit Jahren sichtbar darauf, ihren Kindern neben den royalen Verpflichtungen möglichst viel gemeinsame und vertraute Zeit zu geben.

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Getty Images Prinz George, Trooping the Colour 2026

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Imago Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte beim Wimbledon-Finale der Herren 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025