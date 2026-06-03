Familiendrama-Gerüchte: Charli D'Amelio ist "deprimiert"

Inmitten von Berichten über einen handfesten Familienstreit hat sich Charli D'Amelio (22) auf TikTok gemeldet – und dabei einen seltenen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage gegeben. Der 22-jährige Social-Media-Star postete ein Foto von sich selbst weinend und schrieb dazu: "Ich komme später zum Tanzen zurück, ich bin deprimiert, lasst mich in Ruhe." Der Post erschien kurz nachdem Gerüchte die Runde gemacht hatten, wonach es zwischen ihr und ihren Eltern Marc (57) und Heidi D'Amelio (54) zu einem ernsthaften Zerwürfnis gekommen sein soll. Aufmerksame Fans hatten schon Monate zuvor bemerkt, dass Charli und ihre Eltern sich gegenseitig auf Instagram nicht mehr folgen, Charli soll ihre Eltern sogar blockiert haben.

Laut Berichten soll es bei dem Streit um finanzielle Unstimmigkeiten gehen. Konkret soll Charli herausgefunden haben, dass Millionenbeträge von Konten abgeflossen seien, die während der Zeit eingerichtet worden waren, als ihre Karriere von den Eltern gemanagt wurde. Ihr Vater Marc reagierte auf diese Vorwürfe in den Kommentaren eines Social-Media-Posts und bestritt sie vehement. Gegenüber dem Magazin People stellte er klar: "Es gibt nichts zu sagen, außer dass der Bericht zu 100 Prozent nicht wahr ist." In einem TikTok-Livestream ergänzte er, dass er, Charli und Heidi seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zueinander hätten. Er behauptete außerdem, dass Charli von Leuten aus ihrem Team manipuliert werde. "Dieser Prozess war nie wegen des Geldes. Es ging immer nur darum, diese verrückte, großartige Erfahrung mit meiner Familie zu machen, das war alles", sagte Marc in dem Livestream.

Charli zählt zu den bekanntesten Gesichtern von TikTok überhaupt – mit über 159 Millionen Followern ist sie die zweitmeistgefolgte Person auf der Plattform. Gemeinsam mit ihrer Familie stand sie drei Staffeln lang im Mittelpunkt der Hulu-Realityserie "The D'Amelio Show", die das Leben der Familie in Los Angeles begleitete. Ursprünglich stammen die D'Amelios aus Connecticut und zogen nach Kalifornien, nachdem Charli und ihre Schwester Dixie (24) auf TikTok erste Bekanntheit erlangten. Die Serie endete im Oktober 2023 mit ihrem Staffelfinale.

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Getty Images Charli D'Amelio im Mai 2022

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Getty Images Heidi, Charli, Marc und Dixie D'Amelio, Juli 2021

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Getty Images Heidi, Dixie, Charli und Marc D'Amelio, September 2021