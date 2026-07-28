"Odyssee": Darum wurde Matt Damon von Stuntfrau gedoubelt

Matt Damon (55) ist dafür bekannt, seine Stunts meist selbst durchzuführen. Für seine Rolle als Odysseus in Christopher Nolans (55) Fantasy-Epos Die Odyssee legte der Schauspieler besonders viel Einsatz an den Tag: Er nahm 15 Kilogramm ab und trainierte das professionelle Rudern, um möglichst authentisch zu wirken. Trotzdem kam Matt für bestimmte Szenen nicht ohne ein Stuntdouble aus – und das war eine Frau. Im Podcast "Happy Sad Confused" schwärmte er von Stuntfrau Devyn Dalton: "Mein Double war eine Frau, eine Stuntfrau mit den großartigsten Armen, die ich jemals gesehen habe."

Der Grund für Devyns Einsatz liegt in den Anforderungen einer ganz bestimmten Szene. Die nur 1,37 Meter große Stuntfrau diente als Double für die Begegnung von Odysseus und seinen Männern mit den Lästrygonen, einer Gruppe von Riesen. Um den Größenunterschied zwischen den Riesen und Odysseus zu verdeutlichen, entschied sich Christopher dafür, ein möglichst kleines Stuntdouble einzusetzen und setzte dabei bewusst auf klassische Kameratricks statt auf Computereffekte – ähnlich wie Peter Jackson (64) einst bei den Herr der Ringe-Filmen. "Es gibt da diese Aufnahmen, in denen diese Riesen zu sehen sind, die über mir aufragen – und das ist sie", betonte Matt.

Neben Devyn stand dem Schauspieler mit Eduardo Gago Muñoz auch ein klassischer Stuntman für die Actionszenen zur Seite. Dass Matt überhaupt so selten auf Doubles zurückgreifen muss, zeigt sich daran, dass er keinen festen Stamm-Stuntdouble hat. Am häufigsten wurde er bislang von Ben Dimmock gedoubelt – und zwar genau zweimal, in "Das Bourne Ultimatum" und "Jason Bourne". Trotz seines körperlichen Einsatzes hat er dabei bislang kaum Verletzungen erlitten, wie Kino.de berichtet.

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon