Tour-Auftakt in Deutschland: Charlie Puth liebt Hamburg

Charlie Puth (34) hat am Sonntagabend beim Stadtpark Open Air in Hamburg den deutschen Auftakt seiner "Whatever's Clever! World Tour" gefeiert – und die Hansestadt hat den Sänger offensichtlich vom ersten Moment an in ihren Bann gezogen. Es war nach eigener Aussage das erste richtige Konzert des US-Amerikaners in Hamburg, und der 34-Jährige ließ kaum eine Gelegenheit aus, seine Begeisterung für die Stadt und die Location zu zeigen. "Es ist so wunderschön hier. Schaut euch nur an, wo ihr lebt. Ich glaube, das ist eine der schönsten Venues, die wir bisher gespielt haben. Wo hat man schon Gras vor der Bühne?", schwärmte er laut TAG24 bereits während der ersten Songs. Und selbst ein Beinahe-Zusammenstoß mit einem Fahrrad konnte seine gute Stimmung nicht trüben.

Mit einem breiten Grinsen berichtete Charlie dem Publikum von seinem kleinen Abenteuer in der Stadt: "Die Menschen sind so nett, die Luft so klar, der Kaffee so gut – und ich wurde heute fast von einem Fahrrad angefahren." Zum Abschied fand er noch bewegendere Worte: "Vielen Dank, dass ihr bei unserem ersten richtigen Konzert hier dabei seid. Das werde ich nie vergessen, das war etwas ganz Besonderes hier." Ein kleiner Dämpfer folgte allerdings doch noch: Das Konzert endete nach rund 85 Minuten und ohne Zugabe – obwohl laut TAG24 noch etwa 35 Minuten bis zur Lärmschutz-Sperrstunde übrig gewesen wären. Nicht alle Fans zeigten dafür Verständnis. Danach geht die Tour bereits am heutigen Montag in Frankfurt weiter.

Charlie ist derzeit nicht nur beruflich in einem Hochgefühl. Erst im März dieses Jahres wurde er gemeinsam mit seiner Ehefrau Brooke Sansone zum ersten Mal Vater – ihr Sohn Jude Crawford Puth kam am 13. März zur Welt. Auch musikalisch hat der Sänger, der als Kind mit dem absoluten Gehör geboren wurde, in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Fast 50 Millionen verkaufte Tonträger, acht Multi-Platin-Singles sowie Grammy- und Golden-Globe-Nominierungen stehen in seiner Karrierebilanz. Für die angehenden Musiker unter seinen Hamburger Fans hatte er noch einen persönlichen Rat: "Mir wurde einmal gesagt, Jazz und Pop ließen sich nicht verbinden. Das stimmt nicht. Steckt euch also nicht selbst in eine Schublade!"

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Getty Images Charlie Puth auf der Bühne seiner "Whatever's Clever! World Tour" im Kia Forum in Inglewood, 29. April 2026

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Instagram / charlieputh Brooke und Charlie Puth, Oktober 2025

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Instagram / charlieputh Brooke Sansone und Charlie Puth im November 2023