"Habe es verdient": Serkan Yavuz feiert den "The Hunt"-Sieg

Serkan Yavuz (33) hat die neue Reality-TV-Show "The Hunt" gewonnen – und ist nach wie vor begeistert davon. In seinem Podcast "unREAL" ließ der zweifache Vater das Finale jetzt noch einmal ausführlich Revue passieren und machte dabei keinen Hehl daraus, wie sehr er sich über seinen Triumph freut. Besonders die dramatische Treibjagd in Folge sieben hat ihn dabei nachhaltig beeindruckt. "Wie geil ist 'The Hunt' ausgegangen. Ich muss sagen, ich habe das wirklich verdient", schwärmte Serkan im Podcast.

Im Mittelpunkt seiner Erinnerungen steht vor allem das intensive Duell mit Mitstreiterin Cecilia Asoro (30): "Wie oft hatten wir diesen Wechsel mit Cecilia, Serkan, Cecilia, Serkan. Wie oft wurde ich immer eingekesselt?", beschrieb er die nervenaufreibende Situation. Trotz aller Dramatik habe er die Erfahrung sehr genossen: "Das war so eine krasse Treibjagd, ich habe richtig Spaß gehabt", so Serkan weiter. Insgesamt bezeichnet der Realitystar die Show als echte Herausforderung, auf die er sichtlich stolz ist.

Dass er das Finale ausgerechnet mit Cecilia Asoro bestritten hat, macht den Sieg für Serkan noch besonderer – denn Cecilia ist nicht nur Konkurrentin, sondern auch seine Freundin. "Ich hätte mir kein besseres Finale vorstellen können. Mit seiner Freundin auf Augenhöhe zu laufen, Spaß zu haben…", erklärte er im Podcast. Am Ende konnte sich der zweifache Vater in einem dreiteiligen Parcours aus Kraft, Geschicklichkeit und Köpfchen durchsetzen und sicherte sich dabei ein Preisgeld von 36.500 Euro. Zu sehen war das Finale auf ProSieben und dem Streamingdienst Joyn.

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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Joyn Der Cast der ersten "The Hunt"-Staffel

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat