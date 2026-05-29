Offizielle Änderung: Nicolas Cage legt berühmten Namen ab

Er ist der Neffe von Filmlegende Francis Ford Coppola (87) – doch Nicolas Cage (62) will mit dem berühmten Familiennamen nichts mehr zu tun haben. Wie der Schauspieler jetzt gegenüber dem Magazin Variety verriet, hat er seinen Künstlernamen im vergangenen Jahr auch offiziell zu seinem rechtlichen Namen gemacht. Geboren wurde er als Nicolas Kim Coppola, doch auf dem Ausweis steht nun ganz offiziell: Nicolas Cage. "Ich bin Nick Cage im Leben und ich bin Nick Cage vor der Kamera", so der Oscar-Gewinner.

Den Vornamen Nicolas behielt er, da sein Vater ihn so benannt hatte – allerdings in der französischen Schreibweise ohne "h", was ihn nach eigener Aussage stets störte, weil fast alle einen "h" ergänzen. Die Gründe für die Namensänderung fasste er nun deutlich zusammen: "Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen." Zur bekannten Coppola-Familie gehören neben Francis auch Regisseurin Sofia Coppola (55) und Schauspieler Jason Schwartzman (45). Seinen Künstlernamen hatte Nicolas sich ursprünglich von zwei sehr unterschiedlichen Inspirationen geliehen, wie er 2022 gegenüber Wired erklärte: dem Marvel-Helden Luke Cage und dem Avantgarde-Komponisten John Cage. Zudem habe er bewusst nach einem kurzen, einprägsamen Namen gesucht – ähnlich wie James Dean (†24).

Beruflich ist Nicolas derzeit so beschäftigt wie selten. In der Serie "Spider-Man Noir", die auf Prime Video und MGM+ verfügbar ist, spielt er den Superhelden Ben Reilly. Die Rolle hatte er bereits als Sprecher in dem Animationsfilm "Spider-Man: A New Universe" verkörpert. Außerdem steht demnächst sein Film "Madden" in den Kinos an, in dem er den verstorbenen Football-Trainer und TV-Kommentator John Madden (†85) verkörpert – geplanter Kinostart ist der 26. November.

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Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von Neons "Longlegs" im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 8. Juli 2024

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Getty Images Nicolas Cage, Sophia Coppola und Francis Ford Coppola 2004 bei den Golden Globes

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Getty Images Jason Schwartzman im Mai 2019