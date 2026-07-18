Prinz Harry bedauert Englands WM-Niederlage

Prinz Harry (41) war am Donnerstagabend alleine auf dem roten Teppich der "TIME100 Sports Gala" in New York City unterwegs - ohne seine Frau Herzogin Meghan (44). Bei dem glamourösen Event wurde der 41-Jährige von einem Reporter auf Englands bitteres WM-Aus angesprochen. Einen Tag zuvor hatte Argentinien die Three Lions im Halbfinale mit 2:1 besiegt, nachdem England lange mit 1:0 geführt hatte. Gegenüber Page Six antwortete Harry auf die Frage, ob ihn die Niederlage traurig mache, mit einem knappen: "Natürlich!" Auch Harrys älterer Bruder Prinz William (44) meldete sich nach Englands WM-Niederlage zu Wort und schrieb auf X: "England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch. Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, hat uns alle inspiriert. Haltet die Köpfe hoch."

Auf der Gala war der Royal in illustrer Gesellschaft - unter den Gästen befanden sich Sportgrößen wie LeBron James (41), Alysa Liu und Lindsey Vonn (41). Prinz Harry war Gast auf dem Event, weil er in der Kategorie "Leaders" von Time als eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Sport 2026 ausgezeichnet wurde. Die Ehrung gilt seinem Engagement bei den "Invictus Games", dem internationalen Sportwettbewerb für verwundete und erkrankte Soldaten. Gegenüber Time erklärte er, wie bedeutend Sport für ihn persönlich gewesen sei: "Sport hat mich zusammengehalten. Ich war eines dieser Kinder in der Schule, das keine Freude an der Schularbeit hatte. Ohne den Sportplatz wäre ich niemals in der Schule geblieben." Die nächsten Invictus Games finden im Sommer 2027 in Birmingham statt.

Harrys Auftritt in New York folgte kurz auf eine Reise nach Großbritannien, die Anfang des Monats für Aufsehen gesorgt hatte. Gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) reiste er in seine Heimat, wo er seine Familie wiedersah. Der Buckingham Palace bestätigte, dass das Treffen privat auf Highgrove House, dem Landsitz des Königs in Gloucestershire, stattfand. Das Wiedersehen war besonders bewegend, da es das erste Mal seit vier Jahren war, dass Charles seine Enkelkinder sah. Archie, der im Mai sieben Jahre alt geworden ist, und seine fünfjährige Schwester Lilibet standen damit im Mittelpunkt eines lang ersehnten Familienmoments.

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Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex, 2026

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025