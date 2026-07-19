Nach "Tatort"-Aus: Miroslav Nemec teasert Comeback an

Knapp drei Monate ist es her, dass Miroslav Nemec (72) als Tatort-Kommissar Batic ein letztes Mal seinen Dienst tat – doch schon jetzt bringt der Schauspieler eine Rückkehr ins Gespräch. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Udo Wachtveitl (67) hatte er nach 35 Jahren und insgesamt 100 Folgen zu Ostern das Münchner Ermittlerteam verlassen. Gegenüber Bunte.de lässt Miroslav jetzt die Tür für ein mögliches Comeback offen: "Über einen Gastauftritt wurde schon mal spekuliert. Die Zeiten verändern sich. Wir werden sehen, was auf uns zukommt."

Sein ehemaliger TV-Assistent Ferdinand Hofer ermittelt inzwischen als Hauptkommissar und sorgt für eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Münchner "Tatort"-Teams. Durchaus denkbar also, dass der 33-Jährige in einem künftigen Fall auf die Unterstützung seiner pensionierten Vorgänger angewiesen ist. Miroslav selbst gibt sich entspannt, was die Frage nach einer Rückkehr betrifft: "Ich muss es jetzt nicht machen, aber wenn was Schönes kommt, macht man es natürlich gern. Wir wollen ja nicht aufhören zu arbeiten. Das ist ja nur der Dienstschluss beim 'Tatort' gewesen."

Dass ein Leben nach dem "Tatort" für den 72-Jährigen kein unbekanntes Terrain ist, macht er im Interview ebenfalls deutlich. Miroslav blickt auf eine bemerkenswert kontinuierliche Karriere zurück: "Nächstes Jahr sind es bei mir 50 Jahre Arbeit. 1977 habe ich in Köln im Theater angefangen, und die längste arbeitsfreie Zeit war während Corona mal drei Monate." Zudem brachte er zum Ausdruck, dass es nicht bei jedem so gut gelaufen wäre wie bei ihm: "Ich bin gut durchgekommen. Es ist ein Glücksfall, und ich bin sehr dankbar dafür." Auch finanziell habe er früh vorgesorgt: "Ich komme aus kleinen Verhältnissen und habe da immer sehr drauf geachtet, dass man später was davon hat – und die Familie auch."

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Getty Images Miroslav Nemec im Februar 2018

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Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec beim Photocall zu "Tatort: Unvergänglich – Teil 1"

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, "Tatort"-Schauspieler