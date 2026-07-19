Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Filme & Serien
Serien
Tatort
Nach "Tatort"-Aus: Miroslav Nemec teasert Comeback an

Nach "Tatort"-Aus: Miroslav Nemec teasert Comeback an

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugen

Knapp drei Monate ist es her, dass Miroslav Nemec (72) als Tatort-Kommissar Batic ein letztes Mal seinen Dienst tat – doch schon jetzt bringt der Schauspieler eine Rückkehr ins Gespräch. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Udo Wachtveitl (67) hatte er nach 35 Jahren und insgesamt 100 Folgen zu Ostern das Münchner Ermittlerteam verlassen. Gegenüber Bunte.de lässt Miroslav jetzt die Tür für ein mögliches Comeback offen: "Über einen Gastauftritt wurde schon mal spekuliert. Die Zeiten verändern sich. Wir werden sehen, was auf uns zukommt."

Sein ehemaliger TV-Assistent Ferdinand Hofer ermittelt inzwischen als Hauptkommissar und sorgt für eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Münchner "Tatort"-Teams. Durchaus denkbar also, dass der 33-Jährige in einem künftigen Fall auf die Unterstützung seiner pensionierten Vorgänger angewiesen ist. Miroslav selbst gibt sich entspannt, was die Frage nach einer Rückkehr betrifft: "Ich muss es jetzt nicht machen, aber wenn was Schönes kommt, macht man es natürlich gern. Wir wollen ja nicht aufhören zu arbeiten. Das ist ja nur der Dienstschluss beim 'Tatort' gewesen."

Dass ein Leben nach dem "Tatort" für den 72-Jährigen kein unbekanntes Terrain ist, macht er im Interview ebenfalls deutlich. Miroslav blickt auf eine bemerkenswert kontinuierliche Karriere zurück: "Nächstes Jahr sind es bei mir 50 Jahre Arbeit. 1977 habe ich in Köln im Theater angefangen, und die längste arbeitsfreie Zeit war während Corona mal drei Monate." Zudem brachte er zum Ausdruck, dass es nicht bei jedem so gut gelaufen wäre wie bei ihm: "Ich bin gut durchgekommen. Es ist ein Glücksfall, und ich bin sehr dankbar dafür." Auch finanziell habe er früh vorgesorgt: "Ich komme aus kleinen Verhältnissen und habe da immer sehr drauf geachtet, dass man später was davon hat – und die Familie auch."

Miroslav Nemec im Februar 2018
Getty Images
Miroslav Nemec im Februar 2018
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec beim Photocall zu "Tatort: Unvergänglich – Teil 1"
Getty Images
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec beim Photocall zu "Tatort: Unvergänglich – Teil 1"
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, "Tatort"-Schauspieler
Hannes Magerstaedt/Getty Images
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, "Tatort"-Schauspieler
Sollten Batic und Leitmayr für einen besonderen Fall zurückkehren?
In diesem Artikel