Prinz Harry enthüllt ehrgeizigen Wettbewerb bei den Royals

Hinter den Kulissen des britischen Königshauses tobt offenbar ein unausgesprochener, aber hitziger Wettbewerb – und Prinz Harry (41) hat ihn in seiner Autobiografie "Spare" öffentlich gemacht. Demnach dreht sich der heimliche Konkurrenzkampf unter den Royals darum, wer im Laufe eines Jahres die meisten offiziellen Termine absolviert. Diese werden in einem öffentlichen Online-Tagebuch namens Court Circular festgehalten. "Bestimmte Familienmitglieder waren regelrecht besessen davon und stritten fieberhaft darum, die höchste Anzahl offizieller Termine im Court Circular eingetragen zu bekommen – egal wie", schrieb Harry. Dabei sollen manche sogar Dinge mitgezählt haben, die streng genommen keine offiziellen Termine gewesen seien. Obwohl das Thema angeblich nie offen angesprochen wurde, habe genau dieses Schweigen für wachsende Spannungen gesorgt, besonders gegen Ende des Kalenderjahres.

Laut einer Auswertung von Royalexpertin Patricia Treble für den Mirror belegte im Jahr 2025 König Charles (77) mit 532 absolvierten Terminen den Spitzenplatz unter den arbeitenden Royals. Damit lag er ganze 50 Termine vor seiner Schwester Prinzessin Anne (75), die sonst als fleißigste Royal gilt und den Titel in den meisten Jahren für sich beanspruchen kann. Am anderen Ende der Skala befand sich 2025 Prinzessin Kate (44) – allerdings aus gutem Grund: Aufgrund ihrer Krebserkrankung hatte sie sich eine Auszeit von ihren royalen Pflichten genommen und daher entsprechend weniger Termine wahrgenommen.

Dass König Charles, der privat ein besonders herzlicher Mensch sein soll, ein ausgeprägtes Arbeitsethos besitzt, ist in der Familie schon lange bekannt. Sein Sohn Prinz William (44) brachte das in einer Dokumentation einmal auf den Punkt: "Der Mann hört nie auf. Als wir Kinder waren, kamen ständig Berge und Berge von Aktenmappen aus seinem Büro – wir kamen kaum an seinen Schreibtisch heran, um ihm Gute Nacht zu sagen." Prinzessin Kate hingegen zeigt sich inzwischen wieder in Bestform und übernimmt zahlreiche Auftritte für den König. Im Mai unternahm sie sogar ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebsbehandlung – die führte sie nach Italien.

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Imago Prinzessin Anne beim zweiten Tag von Royal Ascot auf dem Ascot Racecourse in Berkshire

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Getty Images König Charles auf dem Fahrrad 2021