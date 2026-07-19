Wichtige Entscheidung um Brooklyns Namensrechte steht an

Bei den Beckhams bahnt sich neuer Ärger an: Victoria Beckham (52) soll entscheiden, ob die Markenrechte am Namen ihres Sohnes Brooklyn Peltz-Beckham (27) verlängert werden. Wie Mirror berichtet, wurde sie im Juni vom britischen Patentamt kontaktiert, weil die Eintragung erneuert werden muss. Für die Verlängerung werden demnach 287 Euro fällig. Die Angelegenheit ist besonders brisant, weil Brooklyn seit mehr als einem Jahr keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben soll. Damit steht ausgerechnet mitten in der familiären Funkstille nun eine geschäftliche Entscheidung rund um den Namen des Models und Social-Media-Stars an – und das dürfte die ohnehin angespannte Lage weiter in den Fokus rücken.

Hintergrund ist, dass die Marke schon vor rund zehn Jahren von seinen Eltern angemeldet worden sein soll, als Brooklyn noch minderjährig war. Ein Insider erklärte The Sun dazu: "Der ursprüngliche Antrag war nur eine Formalität. Brooklyn hat die Kontrolle über seine Marke, seit er 18 geworden ist. Die Unterlagen werden regelmäßig erneuert, aber sie laufen nur deshalb auf den Namen seiner Eltern, weil er damals minderjährig war." Trotzdem kommt das Thema zu einem heiklen Zeitpunkt. Der 27-Jährige machte im Januar in einem langen Instagram-Statement deutlich, dass er keine Annäherung wolle. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", schrieb er. Außerdem warf er seinen Eltern laut dem Beitrag vor, rund um seine Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) Druck auf ihn ausgeübt zu haben – auch in Bezug auf die Rechte an seinem Namen.

Zu den schmerzhaften Vorwürfen gehörte auch Brooklyns Behauptung, seine Eltern hätten schon vor der Hochzeit versucht, seine Beziehung zu Nicola zu belasten. In seinem Statement schrieb er, seine Mutter habe das Brautkleid für Nicola kurzfristig doch nicht angefertigt. Außerdem erklärte er: "Wochen vor unserem großen Tag haben meine Eltern mich wiederholt unter Druck gesetzt und versucht, mich dazu zu bringen, die Rechte an meinem Namen abzugeben, was Auswirkungen auf mich, meine Frau und unsere zukünftigen Kinder gehabt hätte." Während Brooklyn auch zu seinen Geschwistern Romeo Beckham (23), Cruz Beckham (21) und Harper Beckham (15) den Kontakt abgebrochen haben soll, zeigte sich David Beckham (51) zuletzt öffentlich sehr familienverbunden. Zu seinem Hochzeitstag mit Victoria teilte der Ex-Fußballer Erinnerungsfotos und bezeichnete seine Familie als seinen "größten Stolz".

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Getty Images Brooklyn Beckham bei Tribeca X während des Tribeca Festival 2026 in New York City

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Getty Images David und Victoria Beckham im Stadion beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien in Texas, Juli 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz zeigen sich verliebt.

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