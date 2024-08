Alain Delons (†) Sohn Alain-Fabien zollt seinem Vater Tribut

Vor wenigen Tagen verstarb Alain Delon (✝88) im Beisein seiner Familie. Natürlich nehmen auch seine drei Kinder von dem französischen Schauspieler Abschied – so auch Alain-Fabien Delon. Der 30-jährige Sohn des "Der Swimmingpool"-Darstellers erweist seinem Vater noch einmal die letzte Ehre und besucht Alains Gedenkstätte auf seinem Anwesen in Douchy. Am Zaun, der das Grundstück abgrenzt, hängen diverse Blumen, Briefe und Bilder, die sich Alain-Fabien offenbar ganz genau anschaut. Ein Anblick, der ihn sichtlich berührt: Immer wieder hält er seine Hand nachdenklich vor sein Gesicht.

Die Blumen und Beileidsschreiben hängen an einem Zaun, hinter dem sich eine Kapelle befindet. Genau diese Kapelle ließ Alain bereits vor seinem Tod errichten – mit dem Wunsch, irgendwann dort begraben zu werden. Sein Gedanke dahinter? Er möchte trotz seines Todes nicht von seinen diversen Hunden und Katzen getrennt leben. "Ich möchte inmitten meiner Tiere begraben werden", gab Alain gegenüber La République du Centre deutlich zu verstehen.

Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass die Schauspiellegende friedlich verstorben ist. Alain kämpfte vor seinem Tod mit einigen gesundheitlichen Problemen. Unter anderem auch mit den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung. Die körperliche Beeinträchtigung scheint den dreifachen Vater so sehr belastet zu haben, dass er sich zu Lebzeiten auch mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigte, wie RTL Channel berichtete. Demnach soll der Franzose schon damals den Wunsch geäußert haben, aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu wollen.

PATRICK GELY/SIPA Alain-Fabien Delon im August 2024

Instagram / anouchkadelon Schauspieler Alain Delon

