Alain Delons Kinder verboten seiner Freundin vor Tod Kontakt

Filmlegende Alain Delon (✝88) verstarb vergangene Woche – doch seine langjährige Partnerin Hiromi Rollin konnte in seinen letzten Momenten nicht bei ihm sein. Die gebürtige Japanerin behauptet, dass sie rund 20 Jahre mit dem Schauspieler zusammen gewesen sei. Doch wie Hiromi gegenüber Daily Mail erklärt, sei sie zuletzt von Alains Kindern Anthony (59), Anouchka und Alain-Fabien von ihm ferngehalten worden: "Mir wurde nicht erlaubt, mich zu verabschieden. Ich bin am Boden zerstört. Er wollte mich sehen. Er hat mir am 24. März sogar eine Nachricht hinterlassen. Er sagte, er sei zu einsam und bat mich, zu ihm zu kommen." Im Juli 2023 sei sie von seinen Kindern gezwungen worden, auszuziehen: "Ich lebte 17 Jahre lang bei ihm und wurde ungerecht, brutal und gewaltsam von Alain getrennt."

Hiromi behauptet zudem, dass sich nach ihrem Auszug keiner richtig um seine Gesundheit gekümmert habe: "Alain war glücklich mit mir und in guter Verfassung. Ich bin empört und es tut mir leid für Alain, dass seine Behandlung [von seinem B-Zell-Lymphom] vor einem Jahr gestoppt wurde." Die Nachkommen des 88-Jährigen haben jedoch eine andere Sichtweise. Sie behaupteten bereits vor seinem Tod, dass Hiromi ihren Vater nicht gut behandle und nur auf sein Geld aus sei. Die drei gingen sogar weiter und klagten sie wegen Mobbing und Misshandlung einer schutzbedürftigen Person an. Sie habe unerlaubt viel Geld von seinem Konto abgehoben, sich aggressiv ihm gegenüber verhalten und außerdem Alains Hund gequält. Hiromi streitet die Vorwürfe aber komplett ab – die Klage wurde mittlerweile auch fallengelassen. "Sie haben sich nicht in das tägliche Leben ihres alternden Vaters eingebracht. Die Kinder von Alain Delon haben die Existenz unserer romantischen Beziehung nie akzeptiert. [...] Wir haben uns 30 Jahre lang geliebt", betont Hiromi gegenüber dem Online-Magazin.

Alain Delon war einer der größten Filmstars Europas und prägte die Kinowelt der 60er- und 70er-Jahre durch seine Arbeit immens. In den vergangenen Jahren machte ihm seine Gesundheit jedoch sehr zu schaffen. Er erlitt mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung und litt außerdem an einem B-Zell-Lymphom. Vergangenes Wochenende starb der Star auf seinem Anwesen, auf dem er neben seinen verstorbenen Tieren auch seine letzte Ruhe findet. Zu seiner Trauerfeier wurden nur 40 Personen eingeladen – Hiromi gehörte nicht dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Delon, Hiromi Rollin und Alain Delon

Anzeige Anzeige

Getty Images Alain Delon im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de