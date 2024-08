Im engsten Familienkreis: Alain Delon wird heute beigesetzt

Alain Delon (✝88) findet heute seine letzte Ruhe. Der französische Schauspieler, oft als der schönste Mann des Kinos bezeichnet, wird am Samstagnachmittag um 17:00 Uhr beigesetzt. Die Trauerfeier findet laut Daily Mail auf seinem Anwesen Château de la Brulerie statt, das etwa 140 Kilometer außerhalb von Paris liegt. Nur wenige wurden zu der Zeremonie eingeladen – etwa 40 Gäste reisen dafür an. Darunter befinden sich seine drei anerkannten Kinder Anthony (59), Anouchka und Alain-Fabien sowie einige seiner Geliebten der vergangenen Jahrzehnte. Nicht eingeladen wurde Hiromi Rollin, die behauptet, Alains letzte Lebensgefährtin gewesen zu sein.

Es war einer der letzten Wünsche der Filmlegende, auf seinem Grundstück beerdigt zu werden. Dafür hatte er sogar eine Kapelle bauen lassen, in der die Trauerfeier stattfinden kann. Noch vor seinem Tod hatte Alain gegenüber der Zeitung La République du Centre betont: "Ich möchte inmitten meiner Tiere begraben werden." Er hatte im Laufe seines Lebens zahlreiche tierische Wegbegleiter – Katzen und Hunde – die ihre letzte Ruhe ebenfalls auf seinem Anwesen gefunden haben.

Alain zählt zu den größten Schauspielstars des vergangenen Jahrhunderts. Er hatte vor allem in den 60er- und 70er-Jahren die Filmszene durch seine Arbeit stark beeinflusst – Filme wie "Der eiskalte Engel" oder "Rocco und seine Brüder" gelten bis heute als echte Kinoklassiker. Zuletzt war der 88-Jährige 2019 in "Toute ressemblance" zu sehen und plante sogar noch ein weiteres Projekt. Doch in den vergangenen Jahren machte ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung: Nach Schlaganfällen und einer Hirnblutung ging es ihm immer schlechter. Am 18. August starb er schließlich im Beisein seiner Familie.

Getty Images Alain Delon, Schauspieler

