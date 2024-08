Alain Delon (†88) wurde im Kreis seiner Liebsten beigesetzt

Vergangene Woche traf die Schauspielwelt ein schwerer Schlag: Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Heute wurde der "Der eiskalte Engel"-Star im Kreis seiner engsten Angehörigen beigesetzt. Wie Bild berichtet, fand die Beerdigung auf seinem Anwesen Château de la Brûlerie etwa 140 Kilometer außerhalb von Paris statt. Unter den rund 50 geladenen Gästen waren auch Alains Kinder Anthony (59), Anouchka und Alain-Fabien.

Da Alain ein riesiger Hundefreund war, hatte er einen großen Herzenswunsch: "Ich möchte inmitten meiner Tiere begraben werden." Das scheint seine Familie berücksichtigt zu haben, denn die Grabstätten seiner insgesamt 35 Fellnasen befinden sich in der unmittelbaren Nähe seiner eigenen. Eine letzte Bitte des Filmproduzenten wurde ihm jedoch verwehrt: Er hatte vor seinem Tod den Wunsch geäußert, gemeinsam mit seinem Schäferhund Loubo bestattet zu werden. Der Vierbeiner hätte extra dafür eingeschläfert werden sollen, was Alains Familie jedoch nicht zuließ.

Seine Kinder bestätigten Alains Tod am 18. August gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Franzose sei "friedlich in seinem Haus in Douchy" verstorben. Als es geschah, seien seine Liebsten bei ihm gewesen. Der "Der Swimmingpool"-Darsteller hatte in den vergangenen Jahren vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Alain erlitt neben mehreren Schlaganfällen auch eine Hirnblutung.

Alain Delon, Schauspieler

Alain Delon, Schauspieler

