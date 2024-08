Dieses Foto teilte Alain Delons (†88) Tochter vor seinem Tod

Die Filmwelt musste am Sonntag einen tragischen Verlust hinnehmen: Der gefeierte französische Schauspieler Alain Delon (✝88) verstarb im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit. Nur zwei Monate vor seinem Ableben veröffentlichte seine Tochter Anouchka Delon auf ihrem Instagram-Kanal zwei Schnappschüsse ihres berühmten Papas. Die Aufnahmen zeigen ihn auf einem Stuhl sitzend und bei einer Rasur. Unter dem Beitrag schrieb sie rührende Worte für ihn: "Er sieht immer gut aus. Immer makellos. Immer elegant. Wie ein guter Wein."

Seine liebende Tochter ergänzte ihre Ausführungen mit weiteren Anpreisungen ihres Vaters. So schrieb die 33-Jährige: "Denn egal, was passiert, es ist wie sie sagen 'Die Show muss weitergehen!'. Delon wird immer Delon bleiben." Zu diesem Zeitpunkt war Anouchka vermutlich noch nicht bewusst, dass sie selbst nur wenige Wochen später den Tod des Weltstars verkünden muss. Sie und ihre Geschwister Alain-Fabien und Anthony gaben die traurige Nachricht gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP bekannt. Das Statement lautete: "Er ist in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie friedlich eingeschlafen."

Der Tod der Ikone löste augenblicklich auf der ganzen Welt Bestürzung aus. Neben zahlreichen Fans, die ihre tiefe Trauer bekundeten, meldeten sich auch einige seiner geschätzten Kollegen sofort zu Wort. So unter anderem seine populäre Freundin Sophia Loren (89). Sie erinnerte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa herzerwärmend an den legendären Filmproduzenten: "Bevor er ein Kollege war, war er ein lieber Freund. Ich werde dich immer lieben. Ciao, Alain."

