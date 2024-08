"Inmitten meiner Tiere": Alain Delon plante seine Beisetzung

Bereits vor seinem Tod hatte Alain Delon (✝88) eine genaue Vorstellung davon, wie er einst beigesetzt werden möchte. Der französische Schauspieler war vor einigen Tagen im Beisein seiner Familie friedlich verstorben. Seine Beisetzung hatte er im Vorhinein bereits geplant und noch vor seinem Tod einen ganz bestimmten Wunsch gegenüber der Zeitung La République du Centre geäußert: "Ich möchte inmitten meiner Tiere begraben werden." Dafür ließ Alain sogar eine Kapelle auf seinem Anwesen errichten, sodass er mit seinen zahlreichen Fellnasen, darunter viele Hunde und Katzen, auch über den Tod hinaus vereint sein würde.

Auch der Tag von Alains Bestattung soll bereits geplant sein. Wie der französische Fernsehsender BFMTV berichtet, soll die Beisetzung des "Der Swimmingpool"-Darstellers schon Mitte dieser Woche stattfinden. Demnach wird Alain im kleinen Kreis auf seinem Anwesen La Brûlerie bestattet. Aus Sicherheitsgründen wurde an diesem Tag eine vorübergehende Flugverbotszone über Alains Grundstück verordnet, die bis 22 Uhr am Mittwoch gelten soll.

Alaine zog sich bis zu seinem Tod in seinem Haus in Douchy zurück. Lediglich seine Tiere leisteten dem Schauspieler Gesellschaft. Nach Bekanntgabe seines Todes erwiesen diverse Fans und bekannte Gesichter Alain ihren Respekt. So auch der französische Präsident Emmanuel Macron (46). "Alain Delon hat legendäre Rollen gespielt und die Welt zum Träumen gebracht. Er verlieh sein unvergessliches Gesicht, um unser Leben auf den Kopf zu stellen", schrieb er auf X. Bis zu seinem Tod kämpfte der 88-Jährige mit einigen gesundheitlichen Problemen. Darunter auch mit den Folgen eines Schlaganfalls von 2019.

Getty Images Alain Delon im Mai 2019

Getty Images Emmanuel Macron im Juli 2024

