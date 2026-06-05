Alan Ritchson enthüllt das Geheimnis hinter "Reacher"-Body

Alan Ritchson (43) ist bekannt für seinen imposanten Körperbau in der Actionserie "Reacher" auf Prime Video – doch hinter den beeindruckenden Muskeln steckt mehr als nur hartes Training. Der Schauspieler hat gegenüber dem Magazin Men's Health offen zugegeben, dass er auf eine Testosteronersatztherapie setzt, um seinen Körper fit zu halten. Damit spricht er über etwas, über das viele Hollywood-Stars trotz ähnlicher Praxis lieber schweigen.

Für die erste Staffel der Serie trainierte Alan noch ganz ohne medizinische Unterstützung. Die extreme körperliche Belastung hinterließ jedoch ihre Spuren: Der Schauspieler entwickelte ein starkes Hormon-Ungleichgewicht, das ihn schließlich zur Umstellung zwang. Seitdem lässt er sich unter strenger ärztlicher Aufsicht mit niedrigen Testosteron-Dosen behandeln. Dabei betont er, dass die Therapie keine Abkürzung ist – er muss weiterhin intensiv im Fitnessstudio trainieren, um seine Muskeln zu erhalten. "Für mich ist es ein langes Spiel. Ich möchte 15 Jahre lang Reacher machen ... Ich möchte nicht nach jeder Staffel operiert werden müssen und Testosteron hilft", erklärte er gegenüber Men's Health.

Alan wurde am 28. November 1982 geboren und ist seit Jahren eine feste Größe in Hollywood. Mit der Rolle des Jack Reacher hat er jedoch seinen wohl bisher größten Durchbruch gefeiert. Die Serie ist ein echter Publikumserfolg: Staffel vier wurde bereits abgedreht, und eine fünfte Staffel wurde schon bestellt. Alan bringt für die Hauptrolle nicht nur schauspielerisches Talent mit, sondern muss auch körperlich Höchstleistungen erbringen – was den Aufwand hinter den Kulissen umso verständlicher macht.

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Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "War Machine", Februar 2026

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Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

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Getty Images Alan Ritchson bei einer Sondervorstellung der zweiten Staffel von "Reacher" in Los Angeles

Wie findet ihr, dass Alan so offen über seine Testosterontherapie spricht? Stark und vorbildlich – mehr Ehrlichkeit in Hollywood, bitte! Spannend, aber wenig überraschend – viele Stars machen das ja wohl. Ergebnis anzeigen