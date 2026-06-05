Darum wollte Kate Winslet nie mehr mit James Cameron drehen

Kate Winslet (50) hat sich in der Vergangenheit offen über ihre schwierigen Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Regisseur James Cameron (71) geäußert – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Kurz nach dem Kinostart von Titanic erklärte die Schauspielerin gegenüber der Los Angeles Times, dass die Dreharbeiten alles andere als einfach gewesen seien. "Er ist ein netter Kerl, aber das Problem war, dass seine Vision für den Film so glasklar war, wie sie eben war. Er hat ein Temperament, das man sich nicht vorstellen kann", sagte sie.

"Die Schauspieler kamen dabei noch glimpflich davon. Ich glaube, Jim wusste, dass er uns nicht so anschreien konnte, wie er es mit seiner Crew tat – sonst wären unsere Leistungen unbrauchbar gewesen", so Kate damals. Noch deutlicher wurde die Schauspielerin in einem Gespräch mit The Guardian. Demnach soll sie gesagt haben: "Man müsste mir eine Menge Geld zahlen, damit ich noch einmal mit [James Cameron] arbeite." Doch scheinbar haben die beiden ihre Differenzen mittlerweile aus dem Weg geräumt. Im Jahr 2022 arbeiteten Kate und James für "Avatar: The Way of Water" erneut zusammen.

"Titanic" aus dem Jahr 1997 ist bis heute einer der bekanntesten Filme der Filmgeschichte und war ein wichtiger Meilenstein in Kates Karriere. Der elffach oscarprämierte Kinofilm machte die Britin international bekannt und gilt als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Seither hat Kate sich als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods etabliert und wurde unter anderem für ihre Rolle in "Der Vorleser" mit einem Oscar ausgezeichnet. 2025 feierte sie mit dem Film "Goodbye June" ihr Regiedebüt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kate Winslet und James Cameron

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face to face / ActionPress James Cameron, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet beim Dreh von "Titanic"

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Getty Images James Cameron und Kate Winslet im Dezemer 2022