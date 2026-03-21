Nach Not-OP: Gina-Lisa reflektiert über ihren Lifestyle

Gina-Lisa Lohfink (39) hat sich nach einer schweren Notoperation zu Wort gemeldet und dabei auch einen ehrlichen Blick auf ihre Karriere geworfen. Im Interview mit BestFans verriet der Realitystar jetzt, dass sie im Rückblick einiges anders machen würde. "Ich würde mich von manchen Menschen fernhalten und besser auf mich aufpassen", erklärte sie offen. Die 39-Jährige gab dabei zu, in der Vergangenheit "oft zu gutgläubig und naiv" gewesen zu sein. "Man muss sich schützen, gerade in dieser Branche. Viele Menschen sind leider nicht so, wie sie scheinen", fügte Gina-Lisa hinzu und zeigte damit, wie sehr sie aus ihren Erfahrungen gelernt hat.

Neben diesem kritischen Rückblick sprach die ehemalige GNTM-Kandidatin auch über ihre veränderte Einstellung zum Thema Gesundheit. Gina-Lisa versucht mittlerweile bewusst, weniger Alkohol zu trinken – "wenn überhaupt, dann eher privat und in Ruhe", wie sie im Interview verriet. "Generell ist zu viel Alkohol einfach ungesund", stellte sie klar. Stattdessen setzt sie auf Sport, viel Bewegung und vor allem auf ausreichend Wasser. "Das ist mein Geheimrezept. Dazu kommen Vitamine, Obst, Gemüse und ausreichend Schlaf. Das merkt man sofort, wenn man darauf achtet", erklärte die Realitybekanntheit ihre neue Lebensweise.

Zudem sprach Gina-Lisa über eine veränderte Sicht auf Schönheitsoperationen und den Wunsch nach mehr Authentizität. Die gebürtige Seligenstadt wurde vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt und war auch als Model tätig. Neben ihrer Karriere im Entertainment-Bereich machte sie in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen. Nun scheint sie jedoch einen neuen Fokus gefunden zu haben: mehr Authentizität im beruflichen und privaten Leben sowie ein gesteigertes Bewusstsein für die eigene Gesundheit.

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizveranstaltung Night of Reality Stars in Berlin, Oktober 2025

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Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008