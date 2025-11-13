Gene Simmons: Rocken mit Kuchen und 40-Pfund-Kostüm

Gene Simmons (76) plaudert über seine Ernährung – und spart nicht mit süßen Details. In der YouTube-Reihe "Gym & Fridge" von Men’s Health zeigt der KISS-Rocker, was in seinem Kühlschrank steckt und warum er mit 76 genau hinschauen muss, was auf dem Teller landet. "Ich muss aufpassen. Meine mädchenhafte Figur und so", witzelt er und erklärt, dass das Alter den Stoffwechsel ausbremst. Besonders unterwegs, wie etwa auf Tour, greift er gern zu – denn auf der Bühne verbrennt er im 40-Pfund-Kostüm und auf 7-Zoll-Plateaus massenhaft Kalorien. "Nach der Show will ich Kuchen", sagt Gene, der sich selbst als hoffnungslosen Dessert-Fan beschreibt.

Zu Hause hingegen herrscht ein anderer Ton im Kühlschrank. "Nichts von dem, was du hier siehst – die Salate – beschreibt meinen Geschmack", sagt Gene in dem Video. "Die Ehefrau packt das alles rein, denn mein Drang wäre: Hot-Fudge-Sundae, eine gute Rückenmassage, und halt den Mund." Shannon Tweed macht außerdem eingelegte Gurken aus dem Garten, dazu gibt es Tomaten und Pflaumen aus eigenem Anbau. Alkohol spielt bei dem Sänger keine Rolle – aus Respekt vor Mutter Flora, einer Überlebenden der NS-Konzentrationslager, hat er nie damit angefangen. Auf Tour sieht sein Tag so aus: morgens Eiweiß vom Ei, etwas Steak, Toast, Kaffee; später am Nachmittag ein wenig Pasta für Energie; nach der Show die Belohnung in Form von Süßem. "Ich liebe Kuchen, Kekse, Schokolade", sagt er. "Das ist so viel Spaß, wie ich mit angezogener Hose haben kann."

Der Musiker musste auch nach seinem Autounfall schnell wieder auf die Beine kommen, da die nächste Tour bereits am 20. Februar in Lake Charles, Louisiana, startet. Sein Fitnessstil zeigt sich unkonventionell: Auf intensives Training verzichtet er komplett. "Einfach mehr stehen als sitzen", lautet sein Motto. Möglich macht das auch sein energiegeladener Bühnenauftritt, der ihn so stark fordert wie ein Workout. Seine Fans dürfen sich nicht nur auf die ikonische Show freuen, sondern auch auf Gene in Bestform – dank einer Mischung aus Disziplin, Tourleben und seiner Liebe zu Süßem.

Getty Images Gene Simmons bei der Race To Erase MS Gala in Kalifornien

Getty Images Gene Simmons im September 2024 in L.A.

Getty Images Gene Simmons und Paul Stanley beim Resurrection Fest in Viveiro 2018