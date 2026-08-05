Nadja Benaissa: "Let's Dance" motivierte sie zum Dating

Auf dem Tanzparkett von Let's Dance strahlte sie vor Millionen Zuschauern – doch abseits der Kameras lebt Nadja Benaissa (44) seit Jahren als Single. Die No Angels-Sängerin beschreibt sich im Podcast "Silvia am Sonntag" als "glücklichen Single" und sagt, ihr Alltag sei gut gefüllt: mit Arbeit, Familie und Freunden. Doch die RTL-Tanzshow brachte in der 44-Jährigen etwas ins Rollen. Die intensive Zeit dort habe ihre Sicht auf Partnerschaft und Nähe verändert, erzählt sie. "Ich habe mich durch diesen Prozess mehr geöffnet", so Nadja.

Besonders beeindruckt war sie von den Paaren, die sie in der Show umgaben. "Die Tänzer und Tänzerinnen, das waren ja teilweise Ehepartner. Und wie die miteinander umgehen und wie die lachen und was die für eine Zeit haben ...", erinnert sie sich im Podcast. Diese Beobachtungen brachten sie zum Grübeln. Lange habe ihr das alles "überhaupt nicht gefehlt" – doch plötzlich konnte sie sich vorstellen, dass es "ja doch mal ganz schön" sein könnte, "noch mal jemanden kennenzulernen". Als Konsequenz meldete sie sich nach ihrem Ausscheiden bei der Show auf Dating-Apps an. Allerdings währte die Euphorie nicht lange: Nach nur sechs Wochen löschte sie ihre Accounts wieder. Der Grund war schiere Überforderung. "Als Frau bekommt man unheimlich viele Anfragen, und dann hast du da irgendwie 50 Anfragen am Tag", erklärt sie. Ihr Fazit fiel deutlich aus: "Zu anstrengend."

Den digitalen Weg zur Liebe hat Nadja damit erst einmal hinter sich gelassen. Stattdessen setzt sie eher auf echte Begegnungen im Alltag und auf den Zufall. "Ich möchte lieber jemanden treffen und kennenlernen", sagt sie. Dabei klingt sie alles andere als verzweifelt – eher gelassen und zuversichtlich. "Es wird schon irgendwo, irgendwie, irgendwann passieren", meint die Sängerin. Bei "Let's Dance" war Nadja in diesem Frühjahr als Siebtplatzierte aus der Show ausgeschieden.

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Nadja Benaissa

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Massimo Sinató in Show acht bei "Let's Dance" 2026