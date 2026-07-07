Davina McCall zeigt starke Bauchmuskeln nach Krebsbehandlung

Nach einer Brustkrebsbehandlung gönnt sich Davina McCall jetzt eine wohlverdiente Auszeit – und die zeigt sie ihren Fans auf Instagram. Die britische Moderatorin postete ein Foto, auf dem sie in einem knappen blauen Bikini mit Schnürung posiert und dabei ihren trainierten Bauch in Szene setzt. An ihrer Seite steht ihr Ehemann Michael Douglas (49) – nicht der gleichnamige Hollywood-Schauspieler, sondern der Friseur. Beide präsentieren auf dem Bild perfekt gestylte, voluminöse Haarprachten. Dazu schrieb Davina: "Oh mein Gott. Freizeit. Zusammen. Besser geht's nicht. Ruhe. Sicher. Glücklich. Danke."

Das Urlaubsglück kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: Davina hat erst kürzlich ihre Strahlentherapie abgeschlossen, die sie nach einer Brustkrebsdiagnose und einer erfolgreichen Tumorentfernung erhielt. In einem Instagram-Video erzählte sie ihren Followern emotional von dem Moment, als die Behandlung zu Ende war: "Ich habe heute meine Strahlentherapie beendet, und es war sehr, sehr emotional." Kurz darauf fügte sie hinzu: "Viel emotionaler, als ich dachte, dass es sein würde." Außerdem hat sie inzwischen bestätigt, dass sie nach der Behandlung die Entwarnung erhalten hat.

Die Krebserkrankung war nicht die einzige schwere gesundheitliche Prüfung, die Davina zuletzt durchmachte. Bereits 2024 hatte sie einen seltenen Hirntumor, der operativ entfernt wurde. In einem Interview im Podcast "Miss Me?" sprach sie offen darüber, wie diese beiden Schicksalsschläge in schneller Folge ihr Leben verändert haben. "Ich hatte eine unglaubliche Erkenntnis, als ich in den frühen Neunzigern clean wurde", resümierte sie. "Ich hatte eine weitere große Erkenntnis nach der Entfernung meines Hirntumors." Die Brustkrebsdiagnose habe ihr dann endgültig klargemacht, dass sie ihr Leben entschleunigen muss – und das hat sie nun auch in die Tat umgesetzt. Mit Michael, den sie im Dezember geheiratet hatte, teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Social Media.

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Getty Images Davina McCall, März 2025

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Instagram / davinamccall Davina McCall zeigt ihre starken Bauchmuskeln nach ihrer Krebsbehandlung.

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Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei Pete Tongs "Ibiza Classics" 10th Anniversary Show in der Royal Albert Hall, London