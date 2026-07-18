Sophie Ellis-Bextor traf Richard Jones während Beziehung

Sophie Ellis-Bextor (47) hat enthüllt, unter welchen besonderen Umständen sie ihren heutigen Mann Richard Jones kennengelernt hat. Die Sängerin war damals 22 Jahre alt, als Richard für einen Platz in ihrer Band vorsprach – und beide waren zu diesem Zeitpunkt noch mit anderen Partnern zusammen. Im Podcast "Begin Again" von Davina McCall sprach Sophie jetzt offen über die Anfänge ihrer Beziehung, die mittlerweile seit 24 Jahren anhält.

Damals sei der erste Kontakt ganz unverfänglich gewesen: "Ich betrat den Proberaum und traf ihn dort. Und das Erste, was ich zu ihm sagte, war: 'Schöner Verstärker' – was mich bis heute verwirrt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Verstärker gelobt", erzählte Sophie im Podcast. Mit der Zeit entwickelte sich aus der Zusammenarbeit eine Freundschaft. Ihr erstes Date hielten die beiden bewusst geheim – vor Freunden und Familie. "Wir wollten nicht, dass die Leute denken: Oh, na ja, ihr wisst schon", erklärte sie. Doch schon kurze Zeit später kam eine Überraschung: "Wir waren wohl ein paar Wochen zusammen, hatten vielleicht zwei, drei Dates, und dann merkte ich: Ich bin schwanger." Nur acht Monate nach Beziehungsbeginn kam Sohn Sonny zur Welt – allerdings zwei Monate zu früh, da Sophie an Präeklampsie erkrankt war. "Wir waren acht Monate lang zusammen, was mathematisch fast unwahrscheinlich ist. Absolut verrückt, oder?", kommentierte sie die Ereignisse im Podcast.

Sophie und Richard heirateten 2005 und sind heute Eltern von fünf gemeinsamen Söhnen: Sonny, Kit, Ray, Jesse und Mickey. Neben ihrem Privatleben erlebte Sophie zuletzt auch beruflich einen unverhofften Aufschwung: Ihr Hit "Murder on the Dancefloor" aus dem Jahr 2001 wurde durch eine Szene im Film "Saltburn" neu entdeckt und ging auf TikTok viral. Gegenüber dem Magazin Grazia beschrieb sie das Phänomen als ein einzigartiges Erlebnis, das einmal im Leben passiere. Druck spüre sie dabei nicht – das neue Abenteuer sei für sie vor allem eines: purer Genuss.

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Getty Images Sophie Ellis-Bextor und ihr Mann Richard Jones im März 2018

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Getty Images Sophie Ellis-Bextor bei der London-Premiere von "Jacinda Ardern: Prime Minister", 2025

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Getty Images Sophie Ellis-Bextor in London, 2021