Gesundheitsgefahr: Darum nimmt Markus Becker Abnehmspritze

Schlagerstar Markus Becker hat sich in den vergangenen Wochen optisch deutlich verändert – und das aus einem ernsten gesundheitlichen Grund. Innerhalb von nur vier Wochen hat der Partysänger, bekannt für seinen roten Cowboyhut und ausgelassene Stimmung auf der Bühne, ganze zehn Kilogramm abgenommen. Gegenüber Schlager.de sprach er offen über die Diagnose, die ihn zum Handeln zwang: Bei ihm wurde eine Insulinresistenz festgestellt – eine Vorstufe von Typ-2-Diabetes. "Meine Bauchspeicheldrüse schüttet nicht genug Insulin aus – damit können Sachen wie Kohlenhydrate, Zucker und so weiter nicht verarbeitet werden und gehen direkt in die Fettzellen", erklärte er.

Auf Empfehlung seines Arztes begann Markus mit einer verschriebenen Abnehmspritze. Sein Gewicht sank dadurch von 129,7 auf 119,5 Kilogramm. "Ich lebe viel gesünder und ich esse keine fünf Prozent von dem, was ich vorher gegessen habe", berichtete er. Anfangs habe er leichte Magenbeschwerden gespürt, diese hätten sich aber inzwischen gelegt. Sein Ziel ist es, langfristig auf 80 bis 90 Kilogramm zu kommen. Gleichzeitig betonte er, dass das Mittel nicht leichtfertig eingesetzt werden sollte: "Man sollte das mit der Spritze wirklich nur, wenn man adipös ist oder eine Krankheit hat. Nur, weil man ein paar Kilos abnehmen möchte, sollte man das nicht tun. Davor warne ich jeden."

Für Markus ist die Gesundheit nicht das einzige Thema, das ihn derzeit bewegt. Der Ballermann-Sänger, der vor allem mit seinem Hit "Das rote Pferd" bekannt wurde, hat sich zuletzt auch musikalisch neu ausgerichtet und seinen Fokus verstärkt auf eine jüngere Zielgruppe gelegt. Dass er schon früher Willensstärke bewiesen hat, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Bereits 2009 hatte er nach eigenen Angaben einmal 40 Kilogramm abgenommen – damals noch ohne medizinische Unterstützung. "Den eigenen Schweinehund zu überwinden ist schwer und gerade in meinem Job fast unmöglich", gab er zu.

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Markus Becker beim Mega Park Saison Opening in El Arenal

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https://www.instagram.com/p/C9Jf7tmI-Kd/?hl=de Markus Becker im Juli 2024

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Imago Sänger Markus Becker beim ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 14.07.2024