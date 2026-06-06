Ikkimel bewertet Stars: Farid Bang als Green Flag

Auf TikTok sorgt gerade ein Clip des Kanals BeyondGossip für ordentlich Gesprächsstoff. Die Künstlerin Ikkimel (29), bürgerlich Melina Strauß, teilte dort in einem kurzen Interview-Format ihre ganz persönlichen Green- und Red-Flag-Einschätzungen zu einer ganzen Reihe von Musikerkollegen. Während Badmómzjay (23), Zartmann, Nina Chuba (27), Mark Forster (43), Ski Aggu (28), Filow (25), Nura (37) und einige weitere Grün bekamen, erteilte Melina Cro und Ritter Lean eine klare Absage – und stufte beide als Red Flags ein. Den größten viralen Moment des Clips lieferte jedoch die Frage nach Farid Bang (40): Ikkimel hob prompt die grüne Fahne und richtete sich direkt an ihre Fans: "Komm, Farid, der hier ist für dich."

Dass Farid Bang bei Ikkimel so gut abschneidet, kommt nicht von ungefähr. Der Rapper hatte sich zuvor öffentlich zu ihr geäußert und dabei eine ausgesprochen entspannte Haltung gezeigt. Gegenüber BeyondGossip erklärte er: "Das ist jetzt nichts, wo ich mich bedroht fühle. Ich finde es unterhaltsam und wenn sie es lustig findet, ich verstehe den Humor und das ist für mich gar nicht, also dass ich mich da irgendwie angegriffen fühle, weil sie macht ja im Grunde genommen dasselbe, was ich auch gemacht habe." Diese Gelassenheit scheint Melina sichtlich honoriert zu haben – ihr grünes Signal im TikTok-Clip gilt vielen als direkte Antwort auf genau diese Haltung, wie Raptastisch berichtet.

Ikkimel steht zurzeit ohnehin besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Die Rapperin und Ski Aggu, der in ihrem Clip ebenfalls eine Green Flag erhielt, hatten mit gemeinsamen Auftritten und öffentlichen Flirts monatelang für Aufmerksamkeit gesorgt, ehe sie im Juni 2025 ihre Trennung bekannt gaben. Statt Traurigkeit oder Drama zeigte sich Melina damals von ihrer nüchternen Seite – und auch ihr neuester TikTok-Auftritt zeigt: Die 29-Jährige weiß, wie man einen viralen Moment setzt.

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Instagram / ikkimel42 Ikkimel, Rapperin

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Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

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Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel