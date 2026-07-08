ZDF reagiert auf Debatte um Ikkimels Morgenmagazin-Auftritt

Das ZDF hat sich nun zu dem Wirbel geäußert, den der Auftritt von Ikkimel (29) ausgelöst hat. Die Rapperin hatte am 6. Juni im ZDF-Morgenmagazin ihren Song "Fußballmänner" performt – ein Track, der Fußballklischees, Sex und Rollenbilder miteinander vermengt und zur laufenden WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erschienen ist. Der Auftritt hatte bei vielen Zuschauern für Irritationen gesorgt und eine lebhafte Debatte über die Programmentscheidung ausgelöst. Ein ZDF-Sprecher erklärte gegenüber Bild: "Ikkimel wurde im Rahmen der aktuellen Fußballberichterstattung ins ZDF-Morgenmagazin eingeladen. Ihr Song greift das Thema Fußball aus einer popkulturellen Perspektive auf und hat insbesondere bei jungen Menschen große Aufmerksamkeit erhalten. Das ZDF-Morgenmagazin bildet solche gesellschaftlichen und popkulturellen Phänomene regelmäßig ab."

Bereits direkt nach dem Auftritt hatte Moderator Andreas Wunn eine Einordnung versucht: "Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein! Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Generation Z", sagte er. Auch Ikkimel selbst meldete sich zu Wort – wenn auch auf ihre eigene Art. Auf Instagram kommentierte sie ihren Live-Auftritt selbstironisch mit den Worten: "Heute spiele ich vor einer Schulklasse und Ü50. Hell yeah" – ein Seitenhieb auf das überwiegend ältere Studiopublikum.

In ihrem Song heißt es unter anderem: "Die Farbe seines Trikots passt perfekt zu meinem Lippenstift / Mir geht einer ab, wenn er in den Winkel trifft." Dass solche Zeilen für Gesprächsstoff sorgen, überrascht bei Ikkimel kaum. Provokation ist bei der Berlinerin Programm. "Ich habe einfach gerne Sex und zeige und sage das auch. Wer das nicht mag, muss ja nicht hinhören oder hingucken. Aber vielen spreche ich damit wohl aus der Seele", sagte sie gegenüber Bild.

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Instagram / ikkimel42 Ikkimel im April 2024

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Imago Ikkimel beim Heroes Festival in Geiselwind am 21.06.2025

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Imago Ikkimel beim 17. Deutschen Musikautor*innenpreis der GEMA im The Ritz-Carlton Berlin, 26.02.2026

Wie findet ihr die ZDF-Erklärung zum Ikkimel-Auftritt im Morgenmagazin? Nachvollziehbar – Popkultur gehört zur WM-Berichterstattung dazu. Zu dünn – so etwas hat im Morgenprogramm nichts verloren. Ergebnis anzeigen