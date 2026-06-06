Kaum wiederzuerkennen: Marisa Burgers neuer Look verblüfft

Marisa Burger (52) präsentiert sich von einer ganz neuen Seite. Die Schauspielerin, die jahrelang als Frau Stockl in Die Rosenheim-Cops zu sehen war, überraschte ihre Fans jetzt mit einem komplett veränderten Look. Beim Kultursommer Nordhessen zeigte sich die 52-Jährige mit deutlich kürzeren, stark gelockten Haaren und einem schulterfreien Outfit – weit entfernt von dem Stil, den man von ihr aus der beliebten TV-Serie kennt. Aufnahmen aus ihrer Instagram-Story zeigen sie neben Gitarrist Martin Halmich, der die Lesung musikalisch begleitete. Anlass war am 2. und 3. Juni eine Lesung aus ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war: Vom Mut, eigene Wege zu gehen".

Vom gewohnten Frau-Stockl-Look ist auf den Fotos kaum mehr etwas zu entdecken. In der Serie hatte sich Marisa vor allem durch fröhlich bunte Kleider mit Blumenmuster, oft knielang und figurbetont, einen unverwechselbaren Stil erarbeitet. Die Kostümbildnerin hatte der Figur damit bewusst noch mehr Farbe verliehen, wie Marisa 2023 gegenüber Hallo München erklärte. Fernab ihrer Rolle sieht das allerdings ganz anders aus: "Privat bin ich eher legerer, trage gerne Jeans und Lederjacke, auch mal Hippie-Stil."

Doch auch wenn sie den Rosenheim-Cops den Rücken gekehrt hat – auf der Bühne steht Marisa bald wieder im Kostüm. Das Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" mit ihr sowie Jan Sosniok (58), Leander Lichti und Henrike Fehrs (42) soll unter anderem in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm aufgeführt werden. Den Wunsch, wieder Theater zu spielen, hatte sie selbst als einen der Hauptgründe für ihren Abschied aus der Serie genannt. "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen", erklärte sie gegenüber der Abendzeitung. Bei den Rosenheim-Cops übernimmt künftig Sarah Thonig (34) ihren Platz im Revier.

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Instagram / burger.marisa Marisa Burger und Martin Halmich, Juni 2026

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Instagram / burger.marisa Martin Halmich und Marisa Burger, Juni 2026

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Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller