Rosenheim-Cops-Star Max Müller lobt Nachfolgerin von Marisa

Max Müller (60), bekannt aus der Erfolgsserie Die Rosenheim-Cops, hat sich zu der Nachfolgerin seiner Kollegin Marisa Burger (52) geäußert, die nach vielen Jahren Abschied von der Serie nimmt. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der Schauspieler begeistert von Sarah Thonig (33), die künftig in die Fußstapfen von Marisa treten wird. "Ich halte Sarah Thonig für eine gute Wahl. Sie ist eine feine Schauspielerin. Sie weiß, was sie will, und sie ist seit vielen Jahren ein beliebter Teil der 'Die Rosenheim-Cops'-Familie", schwärmte Max von der Entscheidung der Serienmacher.

Doch nicht nur über die Zukunft der Kultserie kam er im Interview mit Promiflash zur Sprache – der Schauspieler erinnerte sich auch an besondere Momente mit seiner ehemaligen Kollegin Marisa zurück. Eine ganz besondere Szene bleibt ihm nach wie vor im Kopf. "Marisa und ich in der Folge 'Der Bulle von Rosenheim'. Beide innig vereint in denselben Handschellen. Unbedingt anschauen!", erzählte der Michi-Mohr-Darsteller mit einem Augenzwinkern.

Max Müller, der seit rund 25 Jahren fester Bestandteil des Rosenheim-Teams ist, plauderte im Promiflash-Interview auch über seinen beruflichen Werdegang und eine weitere Leidenschaft: die Musik. Seine Liebe zur Schauspielerei habe schon in ganz jungen Jahren begonnen. "Meinen ersten Bühnenauftritt hatte ich mit drei Jahren. Bei einer Muttertagsfeier mit circa 300 Leuten. Ich hatte überhaupt kein Lampenfieber und der 'Theatervirus' hat mich voll erwischt!", verriet der Österreicher. Darüber hinaus ist Gesang für ihn eine bedeutende Ausdrucksform. "Singen ist für mich einfach 'Spielen mit der Stimme'", erklärte Max, der schon in seiner Kindheit von seinen Eltern in seinem künstlerischen Schaffen unterstützt wurde.

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

IMAGO / Lindenthaler Schauspielerin Sarah Thonig und Minnie, Mai 2023

Imago / Tinkeres Max Müller, Schauspieler

