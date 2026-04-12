"Heroin Chic": Schlankheitswahn "erschreckt" Marisa Burger

Marisa Burger (52) schlägt Alarm: Die Schauspielerin, bekannt als Sekretärin Miriam Stockl aus der Serie Die Rosenheim Cops, hat im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch" offen über einen Trend gesprochen, der sie beunruhigt. Sie beobachtet, dass das Schönheitsideal sich wieder in Richtung extremer Schlankheit verschiebt – und das nach Jahren, in denen Bodypositivity auf dem Vormarsch war. "Ich habe den Eindruck, dass wir in der Hinsicht wieder richtig rückläufig werden und dass es wieder in dieses 'Heroin Chic' und in dieses ganz dünne Body-Bild zurückgeht", warnte sie.

Als "Heroin Chic" wird ein Look aus den frühen Neunzigerjahren bezeichnet, der sich durch extrem dünne Körper und blasse Haut auszeichnet und das Erscheinungsbild von Drogenabhängigen romantisiert. Dass dieser Trend nun zurückzukehren scheint, bereitet Marisa besonders mit Blick auf junge Menschen große Sorgen. "Das hat mich wirklich erschreckt. Weil wir waren doch schon mal weiter und offener", sagte die Schauspielerin. Sie sei froh gewesen, dass ein vermeintlich perfekter Körper nicht mehr so im Mittelpunkt gestanden habe. Nun sehe sie vor allem "Kinder und Enkelkinder" mit einem kritischen Körperbild konfrontiert. "Ich find's schlimm", betonte sie.

Dass Marisa dem Thema so persönlich begegnet, kommt nicht von ungefähr. In ihrer Biografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" berichtete sie davon, in ihrer Jugend selbst an Magersucht gelitten zu haben. "In meiner frühen Jugend war ich magersüchtig. Ich bin dann freiwillig ins Internat gegangen. Da konnte ich dann auch wieder zur Normalität zurückkehren", schrieb sie darin. Abseits dieser persönlichen Einblicke steht die Schauspielerin derzeit auch beruflich vor einem großen Umbruch: Nach fast 25 Jahren ist sie bei den "Rosenheim Cops" ausgestiegen, um ihre berufliche Komfortzone zu verlassen und sich neu zu erfinden. Der Neuanfang und ihr Wunsch nach mehr Mut im Leben scheinen eng mit dem zusammenzuhängen, was sie gesellschaftlich einfordert: einen selbstbewussten, achtsamen Umgang mit sich selbst – jenseits von extremen Schönheitsidealen.

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IMAGO / Lindenthaler Marisa Burger, Schauspielerin

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Imago Marisa Burger, Schauspielerin

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Imago Marisa Burger bei der Premiere von "2:22 – Eine Geistergeschichte" in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal, Berlin