So hoch soll Kylie Jenners Vermögen im Jahr 2026 sein

Kylie Jenner (28) zählt auch 2026 zu den reichsten Realitystars der Welt – wenn auch nicht mehr offiziell zur Riege der Milliardärinnen. Die Beautyunternehmerin hat sich mit ihrer Marke Kylie Cosmetics seit dem Start 2015 ein gigantisches Vermögen aufgebaut, das Experten nun auf rund 700 Millionen Dollar (etwa 617 Millionen Euro) schätzen. Neben ihrer Kultmarke mit den berühmten Lip Kits sorgen auch ihre Hautpflegelinie Kylie Skin und weitere Businessprojekte für stetige Einnahmen. Schon früh nutzte Kylie ihren Ruhm aus der Show Keeping Up with the Kardashians, um ein eigenes Imperium aufzubauen – und verwandelt ihre Social-Media-Reichweite bis heute in klingende Kassen, wie unter anderem das Wirtschaftsmagazin Forbes vorrechnete.

Der große finanzielle Durchbruch gelang der Unternehmerin mit dem Milliarden-Deal um Kylie Cosmetics: 2019 verkaufte Kylie 51 Prozent ihrer Firma an den Kosmetikkonzern Coty. Der Kaufpreis lag bei satten 600 Millionen Dollar (etwa 529 Millionen Euro), womit das Unternehmen damals mit etwa 1,2 Milliarden Dollar (1 Milliarde Euro) bewertet wurde. Ihre Einnahmen beschränken sich aber nicht auf Make-up. Die Influencerin kassiert zusätzlich Millionen mit Werbedeals, eigenen Modemarken wie Khy und lukrativen Social-Media-Kampagnen. Lange galt Kylie sogar ganz offiziell als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt – bis Forbes diese Einschätzung 2020 nach der Auswertung neuer Finanzunterlagen deutlich nach unten korrigierte und festhielt, dass ihr Vermögen unter der Milliardenmarke liege.

Der Rückzieher von Forbes sorgte damals für weltweite Schlagzeilen – vor allem, weil das Magazin Kylie und ihr Umfeld beschuldigte, Umsätze und Unternehmenswerte geschönt zu haben. Die Unternehmerin zeigte sich davon nach außen hin unbeeindruckt und konzentriert sich seither weiter auf den Ausbau ihrer Marken und ihrer Familie. Kylie ist Mutter von zwei Kindern, die sie regelmäßig – wenn auch dosiert – mit in ihren Online-Alltag einbindet. Auf Instagram gewährt sie ihren Followern immer wieder Einblicke in ihren Alltag zwischen Fotosets, Businessmeetings und Familienmomenten. Die Reality-Ikone teilt dort stylische Mutter-Tochter-Looks, private Geburtstagsfeiern und glamouröse Reisen mit ihren Liebsten und macht deutlich, dass für sie nicht nur Zahlen auf dem Konto, sondern auch ihr enges Umfeld eine wichtige Rolle spielt.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026

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Getty Images Kris Jenner und ihre Töchter auf dem roten Teppich, 2011

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2026